Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, готовится к серьезному интервью

Слухи о том, что герцогиня Сассекская планирует раскрыть все тайны королевской семьи, появились давно. Как оказалось, Меган пойдет на интервью к известной американской телеведущей Элен Дедженерес.

Откровений Меган и Гарри ждет масса британцев, особенно после заявления о сложении с себя полномочий.

По словам одного из источников Daily Mail, интервью обязательно состоится, а Елизавете II это точно не понравится.

Тем более известно, что Дедженерес стала подругой Маркл после того, как обе познакомились в приюте для собак и она уговорила Маркл взять домой пса по кличке Богарт.

К тому же телеведущая считает Меган и Гарри одними из самых приятных людей и собеседников.

Отметим, телезвезда уже высказывалась о том, что герцогиня Сассекская страдает от нападок прессы и общественности.

Напомним, Маркл призналась, что у нее есть политические убеждения, и она хочет их озвучивать публично.

Жена принца Гарри призналась - ее очень расстраивал запрет на политические заявления, с которым она столкнулась после помолвки с Гарри.

Но, похоже, когда пара отказалась от королевских обязанностей и заявила, что будет стремиться к финансовой независимости, политические амбиции Маркл могут реализоваться.

Ранее мы писали, что в Канаде, где собираются жить Меган Маркл и принц Гарри, создали онлайн-петицию против супругов.

Документ подписали уже 80 тысяч канадцев. Причина конфликта в том, что на охрану Меган Маркл, а их сейчас шесть человек из британских и канадских спецслужб, тратятся денежные налоги других жителей страны. По подсчетам финансовых экспертов, услуги телохранителей обойдутся гражданам Канады в шесть млн фунтов стерлингов в год.

Напомним также, что от сотрудничества с женой принца Гарри отказалась девятая помощница.

Натали Кэмпбелл была руководительницей благотворительного фонда.

Причиной этому послужила более перспективная работа. Планируется, что с марта этого года Натали займет должность гендиректора компании по производству воды Belu.

Напомним, что отец Меган Маркл вывалил напоказ все грязное белье дочери и принца Гарри: "Жалею, что не умер".

Также Politeka писала, что Меган Маркл изменилась до неузнаваемости: отец слил в сеть неизвестные ранее фото.

А еще Politeka сообщала, что Меган Маркл осталась без "правой руки": что произошло.