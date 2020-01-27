Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото с самолета

На снимке звезда предстала в сером свитере, пишет Рoliteka.net. Глаза Екатерины несколько уставшие, но при этом довольные.

На модели заметен макияж и веснушки. Осадчая убрала светлые волосы назад. Из украшений на ней - цепочка на шее.

Без макияжа, но со "свежим" отдохнувшим лицом, Катя выглядит чудесно, и, возможно, кто-то ей даже позавидует.

В посте Осадчая поблагодарила пилотов.

"Иногда, экипажи перелетают в аэропорты в пассажирском салоне и тогда мы имеем возможность увидеть лица тех, кто берет на себя невероятную ответственность за сотни людей, поднимают в небо самолеты, далеко не всегда в солнечную погоду, ориентируется в пространстве где нет светофоров :)", - написала телеведущая.

Далее Осадчая рассказала, что в этот раз летала с капитаном и вторым пилотом в пассажирском салоне.

"Хотелось сказать тысячи слов, поблагодарить за работу, сочувствие за коллегами и слова поддержки, но таких, как я сейчас сотни, и я просто поблагодарила за работу, которая в сотни раз ответственная за мою", - написала звезда.

За 20 минут пост украинской знаменитости собрал около 7000 лайков и много комментариев.

"Очень правильные слова❤️ Мы забываем говорить спасибо, потому что многие вещи для нас становятся нормой и мы не задумываемся сколько труда сделано ради нашего комфорта. ✈️🙏", "Это точно", "Прямо в серце, Катерино!", "Есть хорошая традиция после посадки аплодировать экипажу. Главное не забывать...", "Однозначнооооо, всем им огромное спасибо....✌️🎈❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️✌️", "Спасибо 👍 это действительно очень ответственная работа 🤗", "Безгранично благодарим 👏👏👏", "Поддерживаю Вас в словах благодарности!", "Ничего себе какая красотка", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Осадчая позировала в черном парике под каре, а также с чокером, коротком черном платье и чулках.

На фоне можно увидеть белую стену.

"Давай рок", - написала Осадчая под фото.

Напомним, ведущая совсем недавно вернулась домой после отпуска с мужем – Юрием Горбуновым – на Сейшельских островах.

Напомним, Осадчая показала Полякову без макияжа крупным планом

А еще Politeka писала, что Осадчая без белья показала, на что способна ради фото

Также Politeka сообщала, что Осадчая сняла все лишнее и потрясла роскошными формами на камеру