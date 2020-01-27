Бывшая солистка из ВИА Гра, певица Миша Романова опубликовала снимок в необычном стиле

Артистка предстала в платье, которое длиной немного не доходило до колен, пишет Politeka.net.

Наряд пришелся по фигуре знаменитой красотки, он подчеркнул ее грудь и тонкую талию.

На голову певица надела платок, а ее глаза прикрыли очки-"кошки".

Также на руках певицы - кружевные перчатки.

Стоит отметить, что глубокое декольте платья приоткрыло пышную грудь Романовой.

Фото было сделано в стиле 1980-х, и такой образ безумно подошел Мише.

"#КИНО📽", - подписала снимок певица.

Почти за час пост артистки собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"новая песня похожа на максима песни", "Песня на повторе с момента выхода ❤️", "Новая песня ХИТ, молодец 🔥", "Очень, очень нравится мне эта песня, и клип👍👍👍😍😍🔥🔥 Самая Лучшая и очень талантливая Миша!!💥💥💣❤️❤️👋👋", "😍вау", "Классный образ ❤️❤️❤️", "😍 невероятна!", "Крутой образ 👍 теперь я стала представлять тебя в шпионских боевиках 😅", - написали пользователи сети.

Напомним, Миша Романова некоторое время назад прибывала в теплых краях и практически ежедневно публиковала фотографии в купальниках.

В одном из новых постов звезда написала следующее:

"Отпуск подходит к концу. Впереди много планов и задач. Как видите, мысленно собираюсь😂".

К записи артистка прикрепила несколько фотографий в темно-зеленом купальнике.

Ранее мы писали, что Миша Романова отдыхала на Маврикии. На одном из фото Миша позировала в изящном платьице в пол, вероятно, шелковом и на тонких брительках.

Локация - местный атмосферный барчик, певица прислонилась спиной к одной из опор кровли и смотрела в сторону.

Напомним также, что Миша Романова выложила в "сториз" Инстаграм кадры, на которых предстала в соблазнительном наряде.

На ней - коротенькие шортики светлого оттенка, которые "тесно" обтянули ее прелести, белый топ, обнаживший идеальный пресс, легкая кофточка и кепка голубого цвета.

Певица вышла на прогулку по осторову и позировала рядом с местными причудливыми растениями.

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