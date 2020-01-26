Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала всему интернету подросшую дочь Арианду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Прекрасный домашний день с любимой Аришей и Лакки. 🌺 Любимая доченька, ты мое счастье!❤️🌺 Спасибо за добро и тепло твоего сердца», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует вместе со своей подросшей дочерью-красавицей. При этом возможность прокомментировать фотографию балерина поклонникам не дала, поскольку те активно критиковали ее за внешность в последнее время.

Как сообщалось ранее, известная своими шпагатами российская балерина Анастасия Волочкова недавно с размахом отметила день рождения.

44-летняя светская львица и некогда блиставшая звезда балета засыпала Instagram фотографиями с празднования, а спустя четыре дня показала, чем же ее порадовал самый близкий человек – 14-летняя дочь Ариадна.

В соцсети Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим ребенком. На балерине красный домашний костюм, а в руках картина с нарисованным пляжем и камнями на побережье.

«Какая же Ариша талантливая и уже взрослая! Эта картина написана ею мне в подарок. Я очень горжусь всеми достижениями доченьки и тем, что я родила и воспитала доброго, талантливого, светлого, добропорядочного и умного человека», – подписала снимок артистка.

Отметим, что недавно Анастасия отключила все комментарии к своим публикациям в Instagram из-за обилия откровенно оскорбительных реплик, поэтому, что по поводу снимка думают пользователи, неизвестно. Отметим, однако, что ранее многие подписчики Волочковой, комментируя ее, мягко говоря, откровенные шпагаты, неоднократно просили подумать о дочери и не позорить ее, выставляя на посмешище перед сверстниками.

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.

Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.