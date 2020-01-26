52-летний российский певец Филипп Киркроров воспитывает двух детей, рожденных от суррогатной матери, 8-летнюю Аллу-Викторию и 7-летнего Мартина-Кристина

Как передает Politeka.net, артист часто делиться снимками с детьми в своем микроблоге в Инстаграм. Многие отмечают, насколько сильно кареглазые и темноволосые малыши похожи на своего отца. Примечательно, что в основном фото с детьми сделаны во время различных мероприятий, при этом отсутствуют кадры в уютной домашней обстановке.

Пользователи восторгаются братиком и сестричкой.

"Самые Красивые, Шикарные , Потрясающие, Вы и Ваша вся волшебно - Сказочная семья !!! 👨‍👧‍👦👫♥️♥️♥️"

"❤️Детки прелесть!"

"Такие все красивые, стильные👍😍, Алла - Виктория👑🌟👏"

"Филипп, у Вас замечательные детки! Очень похожи на Вас, особенно сын! Вы должно быть счастливый отец? Хочется пожелать искренне, от всего сердца простого человеческого счастья Вам и Вашим деткам!"

"Ну настящий КОРОЛЬ!!!! Сыночек-зайчик и лапочка дочка, сладкие мои!! "



"Вот видно разницу мальчик и девочка. Алла ВИктория так нежно держит мишку в руках, настоящая будущая мама, а Мартин , мальчишка, он о каких то мишках и не думает. Очаровательные дети, мистические и гениальные"

"Какие скромные Ваши дети."

"Детишки - принц и принцесса ;-)"

Правда, некоторые подмечают, что на отдельных снимках дети Киркорова выглядят не то уставшими, не то чем-то опечаленными. К слову, Аллу-Викторию и Мартина-Кристина часто сравнивают в сети с детьми экс-супруги Киркорова Аллы Пугачевой - шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

"Филипп, а что дети такие невесёлые- слишком много наверно для них праздников?"

"Алла-Виктория никогда не улыбается что ли?"

"Улыбаются родители , а не дети ..."

"У детей все время не довольные лица,особенно у девочки,редко, когда она радуется искренне,натянутая улыбка..."

"Что- то Алла-Виктория все время грустная! Нет в ней веселья,задоринки как у Лизы Галкиной! Вот уж светлая душа! Прелесть!👍"

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