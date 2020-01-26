Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь посветила идеальным телом в откровенном наряде
Украинская модель предстала в коротком топе, который приоткрыл взгляд на ее упругий пресс и тонкую талию, пишет Politeka.net.
На девушке были черные плавки, а на бедрах - вязанная повязка с бахромой, которая едва прикрывала ее ягодицы.
На одном из фото Леонила сорвала с себя топ и предстала обнаженной по пояс, однако она прикрыла прелести и повернулась к фотографу спиной.
Стоит отметить, что образ девушки завершали блестящие цепочки, которые "оплели" ее тело.
Землетрясение в Турции: города разрушены, количество жертв резко возросло, новые кадры ада
Украинцы будут оплачивать коммуналку по-новому, правила изменились: это нужно знать каждому
Ивлеева из "Орла и Решки" сверкнула прелестями на камеру: "вот это объемы"
Отпуск по уходу за ребенком: молодым мамочкам облегчат жизнь, новые правила
Леониле сделали высокий хвост из пышных волнистых волос и яркий маникюр. К тому же на лицо звезды нанесли макияж с акцентом на глаза с голубыми тенями.
Фотографии получились яркими и очень горячими, просто: "Вау, какая амазонка!".
За полчаса пост Гузь собрал более 700 лайков и много комментариев. Пользователи сети голосовали за то, какое фото им больше нравится.
"3 _вульгарщина)", "3 агонь. Но только не надо делать голубые/синие тени. Отдает 80-90ми", - написали некоторые русскоязычные пользователи сети.
Напомним, Леонила продемонстрировала идеальные пресс и гладкую кожу во время отдыха в Египте. Красотка распустила волосы, которые трепал ветер и, посмотрев в камеру, улыбнулась.
Стройное тело и тонкая талия - в этой красотке все шикарно. Ее фигурой просто невозможно насмотреться.
Позади модели заметно море и камни.
Ранее мы писали, что недавно Леонила Гузь позировала в студии и в достаточно сдержанном (в сравнении с большенством ее нарядов на опубликованных в сети фото) образе - на ней был свитер оверсайз совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне кирпичного цвета, а также кожанная юбка.
На ней был неброский "нюдовый" макияж, волосы артистке распустили и уложили назад. Она умело позировала перед камерами, немного расставив ноги, чем вызвала у своих фолловеров полный восторг.
Напомним также, что Леонила Гузь показала стройное, загорелое тело и роскошные формы идеально гармонировали с общей обстановкой. Ветер развеял длинные волосы звезды.
Напомним, соблазнительная Мисс Украина разделась и расставила ноги на камеру
А еще Politeka писала, что Мисс Украина в жаркой позе без одежды свела мужчин с ума
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мисс Украина в белом белье подразнила мужчин