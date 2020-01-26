Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь посветила идеальным телом в откровенном наряде

Украинская модель предстала в коротком топе, который приоткрыл взгляд на ее упругий пресс и тонкую талию, пишет Politeka.net.

На девушке были черные плавки, а на бедрах - вязанная повязка с бахромой, которая едва прикрывала ее ягодицы.

На одном из фото Леонила сорвала с себя топ и предстала обнаженной по пояс, однако она прикрыла прелести и повернулась к фотографу спиной.

Стоит отметить, что образ девушки завершали блестящие цепочки, которые "оплели" ее тело.

Леониле сделали высокий хвост из пышных волнистых волос и яркий маникюр. К тому же на лицо звезды нанесли макияж с акцентом на глаза с голубыми тенями.

Фотографии получились яркими и очень горячими, просто: "Вау, какая амазонка!".

За полчаса пост Гузь собрал более 700 лайков и много комментариев. Пользователи сети голосовали за то, какое фото им больше нравится.

"3 _вульгарщина)", "3 агонь. Но только не надо делать голубые/синие тени. Отдает 80-90ми", - написали некоторые русскоязычные пользователи сети.

Напомним, Леонила продемонстрировала идеальные пресс и гладкую кожу во время отдыха в Египте. Красотка распустила волосы, которые трепал ветер и, посмотрев в камеру, улыбнулась.

Стройное тело и тонкая талия - в этой красотке все шикарно. Ее фигурой просто невозможно насмотреться.

Позади модели заметно море и камни.

Ранее мы писали, что недавно Леонила Гузь позировала в студии и в достаточно сдержанном (в сравнении с большенством ее нарядов на опубликованных в сети фото) образе - на ней был свитер оверсайз совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне кирпичного цвета, а также кожанная юбка.

На ней был неброский "нюдовый" макияж, волосы артистке распустили и уложили назад. Она умело позировала перед камерами, немного расставив ноги, чем вызвала у своих фолловеров полный восторг.

Напомним также, что Леонила Гузь показала стройное, загорелое тело и роскошные формы идеально гармонировали с общей обстановкой. Ветер развеял длинные волосы звезды.

Напомним, соблазнительная Мисс Украина разделась и расставила ноги на камеру

А еще Politeka писала, что Мисс Украина в жаркой позе без одежды свела мужчин с ума

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мисс Украина в белом белье подразнила мужчин