Известная украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева вернулась к работе после отдыха в Доминиканской Республике
Известный хореограф опубликовала в своем Инстаграм несколько фотографий, на которых предстала в необычных образах, пишет Politeka.net.
Илона предстала в боди телесного цвета, которое раскрыло всю красоту ее тела: накаченные ножки, рельефные руки и упругие ягодицы.
На одном из кадров Илона высоко прыгнула, держа в руках красную ткань.
Все снимки объединяет одно - чарующая красота звезды. Гвоздева выглядит непринужденно и идеально. Слов не хватает описать, как она хороша.
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В посте Илона рассказала, что планирует радовать поклонников своим творчеством.
Кроме того, танцовщица попросила подписчиков рассказать, что интересно о ней узнать. В частности, Илона выделила несколько тем, среди которых семейная жизнь, канал на Youtube и уроки для танцев, питание, спорт и другие.
"Выберите один или несколько вариантов,чтоб мой аккаунт был для вас еще более интересным и информационно полезным🙏👌🧐", - написала Гвоздева.
За 15 часов пост хореографа получил более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Все интересно 😍😍😍", "....руки🔥👏", "пишите обо всем", "Всё ♥️😍", "Творческая жизнь, уроки для танцев🔥🔥", "Илона+спорт👍", "Все интересно", "Невероятно интересно 💖💖", "Интересно все, кроме семейной жизни 🤗 это личное 💝", "давайте про студию, ее основание и конечно же подход к детям и обучение 😊 это очень интересно...и так же важно, как для нас хореографов😍 ждём ❤️", "Интересно, как Вы совмещаете семейную жизнь и карьеру", "Все. Но сейчас питание,танцы,спорт", "Какая Вы в быту и творческая жизнь)", - написали пользователи сети.
Напомним, хореограф практически каждый день публиковала снимки с отдыха. Так, недавно мокрая от воды Гвоздева продемонстрировала роскошное тело в брюзовом купальнике.
Она вытянула ножки и закрыла глаза, наслаждаясь отдыхом. Фото вышло просто нереальным. Рядом с известной танцовщицей купалась ее дочь.
"Все,полетели домой!", - подписала яркий снимок украинская знаменитость.
Напомним, что участница «Танців з зірками» раскрыла свои секреты красоты
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