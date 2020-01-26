48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет, как ей удается так хорошо выглядеть

Бывшая возлюбленная певца Сергея Лазарева самоиронично отнеслась к вопросу и решила показать многочисленным поклонникам один из "секретов" своей красоты. Она поделилась кадрами в соцсети, как снимает искусственные ресницы с глаз, а затем прикрепляет их ко лбу, пишет "СтарХит".

"Пришла с работы – сил нет мыться. Если только так… А то все спрашивают: "Какой тушью ты пользуешься?" – прокомментировала происходящее звезда.

Отметим, Кудрявцеву часто критикуют за неестественность внешности, но, как видим, знаменитость мало волнует мнение окружающих.

Ранее мы сообщали, в конце декабря прошлого года Лера огорошила фанатов, выставив фото руки с капельницей. Оказалось, она действительно загремела в больницу и перенесла серьезную операцию - хирург извлек грудные импланты, один из которых лопнул в теле Кудрявцевой. Самое ужасное то, что произошел разрыв несколько лет назад и все это время звезда жила с "химией" в теле.

Лера поведала историю с имплантами, чтобы предупредить девушек о возможной опасности. По ее словам, увеличить бюст она решилась 15 лет назад. Теперь же, после операции, сама недоумевает, зачем ей понадобилось это делать, называя бывшую грудь "огромными балконами".

Недавно стало известно о состоянии Кудрявцевой после возвращения с клиники. Оказалось, что она испытывала сильные боли. По ее словам, первые три дня, что она провела под наблюдением врачей, - не замечала масштабы. И это неудивительно, ведь артистку "накачивали" обезболивающим. Только, вернувшись домой, она поняла, как на самом деле плохо себя чувствует после операции.

Лера призналась, что ей было очень тяжело. Тем более необходимо было готовиться к Новому году, а ей даже не разрешали брать маленькую дочку на руки - только лежачее положение.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

Как сообщала Politeka, трагедия у любовницы Лазарева: звезда навсегда попрощалась с грудью, хирург рассказала все.