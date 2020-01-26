Регина Тодоренко посмеялась над собой, показав в каком виде она едет на работу

Известная телеведущая Регина Тодоренко показала забавные снимки в своем блоге

Как сообщает Politeka.net, Регина Тодоренко — звездная ведущая шоу о путешествиях "Орел и Решка", которая недавно вместе со своей дружной семьей отпраздновала юбилей любимого дедушки и забросала сеть снимками в тесном семейном кругу.

Не секрет, что практически сразу после рождения сына ведущая вернулась на работу и стала активно сниматься в авторской передаче и в качестве приглашенной ведущей на других проектах.

Также у телеведущей прекрасное чувство юмора, она активно постит милые видео и снимки, на которых не стесняется дурачиться. Очередная порция забавных кадров появилась в ее личном Instagram-Stories.

В этот раз Регина Тодоренко посмеялась над собой, показав в каком виде она едет на работу: без макияжа, с беспорядком на голове и широкой одежде. Она также указала на свои мешки под глазами, отметив, что спала лишь 2 часа.

Кроме того, девушка с юмором заявила, что у нее есть прекрасный лайфхак, как привести прическу в норму: "просто плюнуть на пальцы и пригладить непослушные локоны". Что она и продемонстрировала на кадрах.

Также ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, показала странные кадры.

На первом снимке Регина сидит на унитазе посреди комнаты в пижаме. Волосы были собраны в хвост, а образ дополнили Тодоренко ботинками. На фоне можно увидеть вешалку, батарею и открытую дверь, а под ногами какой-то коврик.

Видно, что это фото со съемок ролика, так как на втором снимке можно увидеть других участников, а сверху световое оборудование. На еще одном кадре уже показано, как певицу снимают с другим актером, изображение можно посмотреть через дисплей на камере.

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