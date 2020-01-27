Популярная певица Лолита призналась, что верит в любовь.

Недавно Лолита появилась в клипе своей подруги ТО-МА, где рассказала, что верит в непредсказуемую, неожиданную и неконтролируемую любовь. В СМИ сразу же появилась информация о том, что эти строки были произнесены для нового избранника певицы. По данным журналистов, Лолита якобы начала встречаться с бизнесменом.

Известный блогер Лена Миро прокомментировала интимные признания Лолиты в своем блоге на ЖЖ. По словам Миро, в свои 56 лет Лолита остается инфантильной и неадекватной. Обозревательница считает, что в таком возрасте адекватный человек уже не может влюбиться. По убеждению женщины, влюбиться можно только в юном возрасте, когда человек еще не разбирается в людях.

«Я долго не могла подобрать правильного определения для Лолиты Милявской, и только в связи с последними новостями я поняла - она недоразвитая. 60-летняя старуха заявила, что верит в любовь. Говорит, знает все о любви», - написала Миро.

Блогер отмечает, что можно любить и в зрелом возрасте, но тогда ты видишь и признаешь все недостатки своего избранника. Миро считает, что после 50 лет человек уже не делает из своей половой жизни культ и не стремится ее разнообразить. Лолита же, по ее словам, оценивает себя исключительно с позиции своей половой востребованности. Миро заявила, что Лолита остается внутри недоразвитым подростком, а снаружи уже давно стала пенсионеркой.

«Какая любовь может быть у 60-летней бабушки - разве что к внукам и детям, но никак не к новому чпокальщику», - жестко комментирует заявление Лолиты блогер.

Отметим, что в комментариях к блогу многие поддержали блогера.

«Что не так с такими бабулями?) Откуда у них столько детства в одном месте? Каждый раз при своей влюбчивости они начинают лучше разбираться в мужчинах. Взрослеть им нужно. Но они не хотят. Поэтому все у них так печально», - отметил пользователь сети.

Но нашлись и те, кто встал на защиту артистки.

«Цекало (бывший муж Лолиты – ред.) в его 60 значит фан ловить можно и с упругим казахским декольте фотаться, а Лолите о внуках и грядках.. Где ж ты справедливость?», - отмечают поклонники.

Напомним, что Лолита без стыда разделась и попрыгала в нижнем белье: "Ничего себе бабушка!".

Как сообщала Politeka, Лолита ужаснула внешним видом, всплыло видео.

Также Politeka писала, что вскрылась страшная тайна мужа Лолиты: «Ее уже нет в живых».