Російська співачка Лоліта Мілявська показала шанувальникам свій купальник.

Відео зі зверненням вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Як розповіла артистка, вона тільки що плавала в басейні. Саме тому перед фанатами вона постала з мокрими волоссям, в купальнику і запаленими очима.

За словами Лоліти, її окуляри пропускали воду, тому на відео у неї такі червоні очі. Співачка похвалилася своїм купальником з довгими рукавами. Вона зазначила, що такі купальники прекрасно підходять для тих, хто ховається від сонця через родимки, а також тих, хто не любить, коли риби, які пропливають поруч, торкаються тіла.

Артистка продемонструвала передплатникам свій чорний закритий купальник, попередньо розстебнувши його на грудях, створивши таким чином досить відверте декольте.

Шанувальники співачки закидали її позитивними коментарями.

«Яка молодець! Прям молода спортивна дівчина», «Лоліта, ви чудова», «Лола, ви герой. Я плавати боюся навіть в басейні)», «У всіх ти серденько нарядах хороша», «Блін, а ніхто не помітив, що у Лоли час пішов назад? Чому вона стала виглядати молодше??», «Лоліта, яка ж ви справжня, без пафосу, така тепла. Дивитися на вас, і слухати одне задоволення», «Лола, щось від тебе ваще ні хріна не залишилося. Худющщщща...», - відзначають шанувальники артистки.

Але знайшлися і ті, хто негативно висловився про зовнішність Лоліти.

«Лоліта вам потрібно трохи обличчя в порядок привести. Укольчики, мезотерапії.. підрізати волосся до плечей... років на 10-15 молодше виглядати будете», «Так, коротке життя артистів, півжиття пробиваєшся в артисти, третину життя на сцені і все», - підкреслили передплатники.

Цікаво, що відео співачки подивилися вже понад 140 тис. разів. Під постом фанати залишили більше 600 коментарів. Лоліта досить часто публікує на своїй сторінці відео, розповідаючи шанувальникам про своє повсякденне життя.

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