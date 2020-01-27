Российский певец Филипп Киркоров встретился с украинской певицей Олей Поляковой на шоу "Alegria" Цирка дю Солей

Как передает Politeka.net, артист поделился кадрами в своем микроблоге и в "сториз" Инстаграм. Киркоров нечаянно наткнулся на Полякову перед началом выступления, и не смог пройти мимо. Как оказалось, звезды даже сидели рядом с друг другом.

"И у нас все хорошо, Оля, да?" - сказал Киркоров, нежно обнимая певицу.

"Погода супер, дети здоровы..", - кивала ему в ответ Оля.

"Дети счастливы... и мы всем желаем счастья, хорошего настроения и любви. Любите друг друга, жизнь прекрасна!", - подытожил Филипп.

Примечательно, что знаменитости были на шоу вместе с детьми.

Комментирующие активно обсуждают фото, предполагая, не невесту ли случаем нашел себе Филипп?

"Король 👑 и Королева ночи 👏Ждём ещё фото! 👍"

"Она крутая 🤩"

"Такие классные!"

"Вы прям светитесь😀😀"

"Какие замечательные!)"

"Ах,Филипп, как много красивых женщин окружает Вас!🤩"

"Невеста чтоль появилась"

Ранее мы сообщали, пользователи раскритиковали детей Киркорова. В частности, люди заметили, что его 8-летняя дочь Алла-Виктория редко улыбается на снимках, которыми артист делится в Инстаграм. Также детей Филиппа часто сравнивают с двойняшками его бывшей Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

"Алла-Виктория никогда не улыбается что ли?"; "Улыбаются родители , а не дети ..."; "У детей все время не довольные лица,особенно у девочки,редко, когда она радуется искренне,натянутая улыбка..."; "Что- то Алла-Виктория все время грустная! Нет в ней веселья,задоринки как у Лизы Галкиной! Вот уж светлая душа! Прелесть!👍", - пишут в комментариях.

Кроме того, мы писали российский певец Николай Басков похвастался снимками фантастической ночи с Киркроровым. Они вместе выступали на юбилее супруги миллиардера, владельца компании "Ташир" Самвела Карапетяна.

«Не хватает Галкина для полной красоты»; «Cпасибо, Николай, за прекрасное фото!!!»; «Кто здесь лучший? угадай! ну, конечно, Николай! самый стильный, умный, клевый в пиджаке концертном новом)», - пишут под фото.

Напомним, Киркоров напугал фанов

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