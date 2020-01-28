Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, предстала в изящном образе

Девушка продемонстрировала стройную фигуру, позируя на пляже, пишет Politeka.net. Девушка выставила напоказ свои достоинсва - стройные ножки и пышную грудь.

Алла предстала в платье, по всей видимости, без бюстгалтера. Красотка выставила вперед ножку и посмотрела в объектив. На ней также имеется кружевная накидка. Образ дочери Добкина завершил массивный обруч и волнистые волосы.

На втором фото Алла позирует, стоя прямо, накидку она надела на плечи. Девушка похвасталась идеальной внешностью, а в частности, тонкой талией.

Позади Аллы виднелся океан и домики, которые расположились над водой. Чистый песок и красивое небо - замечательно смотрелось на фото.

"Спасибо @dot.brand за мой наряд😘💋 и маме за ноги😂😘", - подписала фото Алла.

За 40 минут пост девушки собрал более 1000 лайков. Михаил Добкин даже оставил комментарий под фото красавицы-дочери: "Цапля", - написал он. А в ответ получил: "Спасибо цапыль💋".

Также публикация получила и другие комментарии.

"Насте за фото?", "там как не сфоткай, отлично будет)", "огогого!!!🔥", "Вау🌹💕", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что сейчас семья Добкиных находится на отдыхе.

На одном из последних фото в Инстаграм Алла позировала рядом с отцом и бабушкой. Для прогулки она выбрала платье, которое показало ее ножку и подчеркнуло фигуру.

Красотка прикоснулась к плечу отца и посмотрела на него любящим взглядом.

Напомним, Алла Добкина позировала в купальнике. При этом она, подогнув коленки, немного расставила ноги и кокетливо улыбнулась прямо в объектив камеры. На ней была стильная солнцезащита, также на теле модели видны татуировки - в частности на ноге.

Предстала дочь Добкина, сидя на почти на белоснежном песке.

Ранее сообщалось, что Алла Добкина показала подписчикам свою спортивную подтянутую фигуру, и мотивировала их немедленно бежать в тренажерный зал.

На девушке был красный спортивный топ, открывающий подтянутый плоский живот, и серые лосины.

Напомним, дочь Добкина раскрыла секрет роскошной фигуры

А еще Politeka писала, что дочь Добкина приспустила платье и посветила пикантным местом

Также Politeka сообщала, что фигуристая внучка Боярского пошла в отрыв, яркие кадры