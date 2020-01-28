Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, предстала в изящном образе
Девушка продемонстрировала стройную фигуру, позируя на пляже, пишет Politeka.net. Девушка выставила напоказ свои достоинсва - стройные ножки и пышную грудь.
Алла предстала в платье, по всей видимости, без бюстгалтера. Красотка выставила вперед ножку и посмотрела в объектив. На ней также имеется кружевная накидка. Образ дочери Добкина завершил массивный обруч и волнистые волосы.
На втором фото Алла позирует, стоя прямо, накидку она надела на плечи. Девушка похвасталась идеальной внешностью, а в частности, тонкой талией.
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Позади Аллы виднелся океан и домики, которые расположились над водой. Чистый песок и красивое небо - замечательно смотрелось на фото.
"Спасибо @dot.brand за мой наряд😘💋 и маме за ноги😂😘", - подписала фото Алла.
За 40 минут пост девушки собрал более 1000 лайков. Михаил Добкин даже оставил комментарий под фото красавицы-дочери: "Цапля", - написал он. А в ответ получил: "Спасибо цапыль💋".
Также публикация получила и другие комментарии.
"Насте за фото?", "там как не сфоткай, отлично будет)", "огогого!!!🔥", "Вау🌹💕", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что сейчас семья Добкиных находится на отдыхе.
На одном из последних фото в Инстаграм Алла позировала рядом с отцом и бабушкой. Для прогулки она выбрала платье, которое показало ее ножку и подчеркнуло фигуру.
Красотка прикоснулась к плечу отца и посмотрела на него любящим взглядом.
Напомним, Алла Добкина позировала в купальнике. При этом она, подогнув коленки, немного расставила ноги и кокетливо улыбнулась прямо в объектив камеры. На ней была стильная солнцезащита, также на теле модели видны татуировки - в частности на ноге.
Предстала дочь Добкина, сидя на почти на белоснежном песке.
Ранее сообщалось, что Алла Добкина показала подписчикам свою спортивную подтянутую фигуру, и мотивировала их немедленно бежать в тренажерный зал.
На девушке был красный спортивный топ, открывающий подтянутый плоский живот, и серые лосины.
Напомним, дочь Добкина раскрыла секрет роскошной фигуры
А еще Politeka писала, что дочь Добкина приспустила платье и посветила пикантным местом
Также Politeka сообщала, что фигуристая внучка Боярского пошла в отрыв, яркие кадры