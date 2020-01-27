Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков.

В этот раз Светлана удивила поклонников новым фото, сделанным прямо в ванной комнате. На кадре знаменитость запечатлена в черной майке и клетчатом пиджаке. Ее образ дополнили платок на голове, макияж и несколько цепочек с медальонами.

При этом сама артистка под кадром в Инстаграм отметила, что в роли «Лободы» она бывает гораздо реже, тогда как фактически постоянно она – просто мама двух деток:

«В роли «Лободы» я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток👩‍🍳👩‍👧‍👧», – пишет певица под новым постом.

Вот что ответили пользователи сети:

«Счастья вам и вашим девочкам!», «Прекрасная мама прекрасных деток👍», «Тиль просит пацана?🤪», «Вы необычайна🔥💖🌺», «Спасибо Богу за Лободу и за мать двух прекрасных деток», «Красива,сексуальна,с ногсшибательна. Вобще супер женщина. Я безума тащусь от тебя. И Люблю», «Светочка❤️🔥👍», «А можно побольше таких клипов с вами? 🙈❤️🔥», «Ты прекрасна».

Незадолго до этого Светлана показала, как позировала в пляжном платье-накидке, оголяющем ее формы и длинные стройные ноги.

Дополнила образ массивными украшениями золотистого оттенка (издалека невозможно разглядеть форму длинных сережек и подвески), а также распущенными пышными волосами.

"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.

Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью

А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве