Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.
Всплыла страшная правда о Меган Маркл и принце Гарри: "Елизавета II предложила..."
Дженнифер Лопес едва удержала все свое добро в тесном лифчике: «заводит с полуоборота»
Звезда "Сватов" в коротком топе поразила пикантным фото с девушкой: "Горячая штучка"
ПриватБанк поиздевался над одесситами, кадры облетели сеть: "только для избранных"
Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков.
В этот раз Светлана удивила поклонников новым фото, сделанным прямо в ванной комнате. На кадре знаменитость запечатлена в черной майке и клетчатом пиджаке. Ее образ дополнили платок на голове, макияж и несколько цепочек с медальонами.
При этом сама артистка под кадром в Инстаграм отметила, что в роли «Лободы» она бывает гораздо реже, тогда как фактически постоянно она – просто мама двух деток:
«В роли «Лободы» я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток👩🍳👩👧👧», – пишет певица под новым постом.
Вот что ответили пользователи сети:
«Счастья вам и вашим девочкам!», «Прекрасная мама прекрасных деток👍», «Тиль просит пацана?🤪», «Вы необычайна🔥💖🌺», «Спасибо Богу за Лободу и за мать двух прекрасных деток», «Красива,сексуальна,с ногсшибательна. Вобще супер женщина. Я безума тащусь от тебя. И Люблю», «Светочка❤️🔥👍», «А можно побольше таких клипов с вами? 🙈❤️🔥», «Ты прекрасна».
Незадолго до этого Светлана показала, как позировала в пляжном платье-накидке, оголяющем ее формы и длинные стройные ноги.
Дополнила образ массивными украшениями золотистого оттенка (издалека невозможно разглядеть форму длинных сережек и подвески), а также распущенными пышными волосами.
"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.
Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе
Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью
А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве