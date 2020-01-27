Олимпийская чемпионка, украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала новое фото со своего путешествия по Японии

Как сообщает Politeka.net, девушка сейчас путешествует и проводит мастер-классы в столице Японии, Токио. Фото с ее рабочего трипа появилось на ее личной странице в сети.

Фото без подписи появилось в сети 27 января. Гимнастка сидит в окружении растений за столиком в одном из токийский магазинов-кафе. На ней черный костюм в обтяжку, а завершила образ черно-белыми кедами.

Волосы Ризатдинова уложила волнами на плечи.

В комментариях пользователи сети отметили, что фаворитка Ямы – просто красавица.

«Как красиво», «Красивая, Анечка», « Анна, Вы-сама нежный весенний цветок», – отметили в социальной сети.

За первый час публикации пост Ризатдиновой собрал 2,5 тысячи лайков.

Напомним, что 26-летняя Анна Ризатдинова стала олимпийской чемпионкой в 2016 году. Она завоевала бронзовую медаль на играх в Рио-де-Жанейро. Широко известной в украинском шоу-бизнесе ее сделал роман с бывшим народным депутатом Александром Онищенко, от которого она родила сына Романа, а также участие в проекте «1+1» «Танцы со звездами», где Ризатдинова заняла второе место, уступив победу актрисе Ксении Мишиной.

Кстати, в одном из интервью гимнастка откровенно рассказала о своих отношениях с Александром Онищенко. Звезда призналась, что с ней он был совершенно другим человеком – не таким, каким его описывают в СМИ. По мнению Ризатдиновой, Онищенко чувствовал, что она с ним не ради статуса и денег. Причиной их расставания стали скандалы, в которые попал беглый политик. Решение принял Онищенко, который не захотел портить репутацию своей гражданской жене.

Как сообщала Politeka, Ризатдинова разделась на камеру и показала, чем соблазняет мужчин: "Ух, какая душа!".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" блеснула идеальным телом в длинном платье.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула главной гордостью, открыв одно плечо.