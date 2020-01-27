Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала себя в нижнем белье

Леонила в этот раз позировала в черном нижнем белье и прозрачных темных колготах. Она стала в профиль и выгнула спинку. Благодаря такой позе можно оценить изгибы девушки. Гузь в этот раз была с распущенными волосами и немного запрокинула голову, взявшись за нее руками. На фоне можно увидеть стену, где висят картины и листок от какого-то домашнего растения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков, а также несколько комментариев:

"Ты куда спрятала сама знаешь что", "Вау, полегче", "Хорошая".

Ранее мы сообщали, что раздетая Мисс Украина посветила идеальными прелестями на камеру.

Украинская модель предстала в коротком топе, который приоткрыл взгляд на ее упругий пресс и тонкую талию.

На девушке были черные плавки, а на бедрах - вязаная повязка с бахромой, которая едва прикрывала ее ягодицы.

На одном из фото Леонила сорвала с себя топ и предстала обнаженной по пояс, однако она прикрыла прелести и повернулась к фотографу спиной.

Стоит отметить, что образ девушки завершали блестящие цепочки, которые "оплели" ее тело.

Леониле сделали высокий хвост из пышных волнистых волос и яркий маникюр. К тому же на лицо звезды нанесли макияж с акцентом на глаза с голубыми тенями.

Сообщалось, что Мисс Украина без стыда показала роскошные формы крупным планом.

На фото Леонила позирует в топе, который похож просто на ткань, обвязанную вокруг груди, а также, скорее всего юбке. При этом модель совсем забыла о нижнем белье.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Супер", "Хороша", "Прекрасно", "Грудь красивая", "Шикарная", "Моя, красотка".

Напомним, Мисс Украина блеснула совершенным телом в нижнем белье

А еще Politeka писала, что роскошная Мисс Украина решилась на фотосессию для взрослых в одном белье

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