Российская певица Алла Пугачева появилась в компании бывшего и нынешнего мужа.

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На снимке примадонна российской эстрады предстала в ярком леопардовом костюме. Рядом с ней стоит ее нынешний муж комик Максим Галкин, а с другой стороны – бывший муж певец Филипп Киркоров. Также рядом со звездами стоят дети Киркорова 8-летние Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Алла-Виктория, названная в четь Пугачевой, крепко обнимает брата.

Всего за пару часов фотография собрала почти 1000 лайков. Фолловеры активно комментируют снимок, опубликованный артисткой.

«Ты, я, он, она вместе дружная семья», «Классно выглядите! Приятно посмотреть)))», «Хорошо, что у вас все хорошо. Вы классные», «Ой, в леопарде. Аллочка- бомба. Белиссимо. Прикид суперский, мне очень нравится», «Уже бы всех выставили в кадр не вместились бы», «А где остальные мужья?», «Филипп больше подходит Алле», - отмечают поклонники.

Одна из подписчиц написала, что очень рада за Аллу Борисовну и те отношения, которые сложились у нее с бывшим мужем.

«А я рада Вашим сегодняшним семейным отношениям! Рада за Вас как за жену, маму таких замечательных малышей и Кристины, за Вашу любовь с Максимом, за Ваш быт, за то, что у Вас все сложилось! Это замечательно!», - написала преданная поклонница.

Кстати, на днях Алла Пугачева опубликовала селфи, накрасив губы яркой красной помадой. Фолловеры раскритиковали ее за чрезмерную ретушь фотографии. Примадонна не растерялась и запостила еще один снимок, на котором ее лицо не поддавалось ретуши.

«Ну вот вам Аллочка без ретуши, фильтров, при дневном свете.. Что? Сильно отличается?», - написала артистка.

Напомним, что Максим Галкин оставил детей на Пугачеву и пустился во все тяжкие: "Дьявол...".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева пустилась во все тяжкие, пока Галкин за океаном.

Также Politeka писала, что Пугачева показала лицо крупным планом, ошарашив россиян внешним видом.