Модель показала все, чем наградила ее природа

Известная украинская модель, «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота сейчас проводит отдых на Сейшельских островах

Звезда практически каждый день радует поклонников свежими и яркими снимками с курорта, пишет Рoliteka.net.

Так, одних из последних снимков Анастасия позирует, видимо, на балконе, с которого открывается красивый вид. Позади украинской знаменитости виднеются холмы с растениями и бассейн с синей водой.

Девушка позировала, прислонившись к железной опоре.

Красотка запрокинула на забор одну ногу, опираясь на вторую. На ней - черный купальник с завязками и черный прозрачный халатик.

Модель распустила свои рыжеватые волосы и дерзки посмотрела в объектив. На втором снимке Суббота повернула голову, любуясь видами.

"Рай 🌴🌺🇸🇨", - подписала снимок Анастасия.

За 12 минут пост девушки собрал почти 50 лайков и несколько комментариев.

"Ого🔥", "Великолепна 👍", "Настя,какая ты шикарная😍😘", "Красотка", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия предстала в наряде, сделанном из фатина. Можно заметить большое декольте модели, однако это меньше всего привлекает взгляд.

Больше всего внимания притягивают красивые глаза Субботы и ее чарующая красота. Волосы девушка распустила, на лицо нанесла немного макияжа.

За час пост "Мисс Украина Вселенная" собрал более 100 лайков и немного комментариев.

Ранее мы писали, что Анастасия Суббота порадовала поклонников фотографией в откровенном платье.

Благодаря короткому наряду, можно насладиться красотой ножек модели. На снимках она опускала глаза, поднимала волосы, делала губы "уточкой" и красиво улыбалась. Завершала ее образ блестящая сумочка. От такой красоты нельзя удержаться на ногах.

Судя по геолокации, мисс Украина Вселенная находилась в Абу-Даби.

Напомним также, что Анастасия Суббота предстала в ярко-красном мини-платье, подчеркивающем все достоинства ее идеальной фигуры. Ее подруга, в свою очередь, выбрала черное мини-платье, украшенное блестящей полупрозрачной сеткой. Их образы дополняют украшенные перьями маски.

Напомним, Мисс Украина разделась, выгнула спинку и без стыда показала свою красоту

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