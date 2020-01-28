Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь показала тело в белых кружевах

Девушка предстала в необычном образе, видимо, в одной из студий, пишет Politeka.net.

Красотка присела на предмет белого цвета, расставив свои стройные ножки. Интимные места она прикрыла белым кружевом. Руку модель положила на одно из выставленных колен.

Белый топ с глубоким декольте едва прикрыл ее грудь. Верх короткий и позволил полюбоваться тонкой талией Леонилы.

Длинные полупрозрачные рукава нярда едва скрывали руки.

На лице красотки макияж с акцентом на темные глаза. Гузь смотрит в камеру, распустив свои длинные роскошные волосы.

Образ красавицы завершает светлый маникюр.

За 15 минут пост Леонилы собрал более 800 лайков и немного комментариев.

"Потрясающая", "Великолепная", "Красивая 🌹", "Оооочень красивая❤️", "о богиии😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь позировала в черном нижнем белье и прозрачных темных колготах. Она стала в профиль и выгнула спинку. Благодаря такой позе можно оценить изгибы девушки.

Гузь была с распущенными волосами и немного запрокинула голову, взявшись за нее руками. На фоне можно увидеть стену, где висят картины и листок от какого-то домашнего растения.

Ранее мы писали, что мисс Украина предстала в коротком топе, который приоткрыл взгляд на ее упругий пресс и тонкую талию.

На девушке были черные плавки, а на бедрах - вязанная повязка с бахромой, которая едва прикрывала ее ягодицы. Завершали образ девушки блестящие цепочки, которые "оплели" ее тело.

Напомним также, что Леонила Гузь позировала среди густой экзотической растительности - как известно, она отправилась на отдых и, вероятно, на курорте в тропиках и снялась в откровенном наряде.

Отметим, что на лице Леонилы виднеется яркий макияж, а ее идеальную стройную фигуру безупречно обтягивает шелковое платье.

Поклонникам образ Гузь очень понравился, они пишут, что несмотря на глубокое горизонтальное декольте, наряд и образ в целом - очень удачен, а сама модель - невероятная красавица.

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