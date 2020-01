Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

В этот раз артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом видео в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном купальнике золотистого оттенка.

«И пусть весь мир подождёт ...👻❤️ Хочу жить у океана ....)», – написала Светлана под новым роликом.

Вот что ответили пользователи:

«Смотрю света на твоё видео и понимаю что надо меньше жрать мне ...))», «Мы уже довольно долго ждем клип и список туров», «ну ниче так!!!!))❤️», «А что мешает?», «Ну и живи! А нам какое дело !», «Шикарна!!! 🌷🌷🌷 Света великолепна», «Мечта и зависть миллионов!😉😃👍».

Отметим, Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков.

В этот раз Светлана удивила поклонников небольшим видео со своего выступления, во время которого звезда сверкнула фигурой в блестящем наряде. Так, артистка выступала в серебристом костюме, исполняя песню "Пуля-дура", на которую не так давно вышел клип.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Киев ждёт! 💖💋💋💋», «Вся Украина вас очень сильно любит и ждёт с нетерпением !!!!❤️❤️❤️», «Like flag of your country in my page ♥️», «Обожаю 🔥😍», «Обалденная😍 мечтаю побывать на концерте🤗», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я с первых нот вторю «Шепотом, ропотом, ядом по венам...»», – пишут пользователи.

