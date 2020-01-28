Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко удивила пикантной выходкой в гримерке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Всем слабонервным выключить звук! Ну, без дурки работать просто невозможно. Спасибо, то терпите меня», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах Тодоренко в гримерке, а ее команда пытается наложить на нее макияж. В какой-то момент девушка начинает «охать» и петь. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Очень классно», «шикарная красотка», «огонь», «Регина, петь волшебно получается», «очень классно и весело», «Регина – ты как всегда», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко — звездная ведущая шоу о путешествиях "Орел и Решка", которая недавно вместе со своей дружной семьей отпраздновала юбилей любимого дедушки и забросала сеть снимками в тесном семейном кругу.

Не секрет, что практически сразу после рождения сына ведущая вернулась на работу и стала активно сниматься в авторской передаче и в качестве приглашенной ведущей на других проектах.

Также у телеведущей прекрасное чувство юмора, она активно постит милые видео и снимки, на которых не стесняется дурачиться. Очередная порция забавных кадров появилась в ее личном Instagram-Stories.

В этот раз Регина Тодоренко посмеялась над собой, показав в каком виде она едет на работу: без макияжа, с беспорядком на голове и широкой одежде. Она также указала на свои мешки под глазами, отметив, что спала лишь 2 часа.

Кроме того, девушка с юмором заявила, что у нее есть прекрасный лайфхак, как привести прическу в норму: "просто плюнуть на пальцы и пригладить непослушные локоны". Что она и продемонстрировала на кадрах.

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