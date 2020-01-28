Внучка известной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко решила показать идеальное тело в спортивной форме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу девушки в Instagram.

Так, Соня позирует посреди дня в спортзале в облегающем наряде, выставив напоказ роскошные формы в лосинах и коротком топе. Как можно заметить, она занимается в наушниках.

За ней можно заметить блок со штангой и других посетителей спортзала. Уточним, что поклонники Сони не смогли высказаться о теле кумира – снимок девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко в сеточке показала свою идеальную фигуру

На фото Соня позирует перед зеркалом в черных штанах и блузке из сеточки черного цвета. Под ней можно заметить или бюстгальтер, или черный топ. Евдокименко закрыла пол лица телефоном и сделала фото в зеркало. На фоне можно увидеть различный инвентарь для занятий физкультурой, так как скорее всего, внучка Ротару позировала в спортзале.

Фанаты не смогли оставить комментарии или лайки, ведь фото было опубликовано в сторис, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что красавица-внучка Ротару поразила внешностью в обычной жизни, новые кадры.

На кадрах Соня делает селфи и показывает себя крупным планом в белом свитере. Евдокименко прям сияет благодаря солнцу, которое на нее светит. Внучка Ротару решила оставить волосы распущенными, которые у нее оказались довольно длинными. Девушка уже совсем повзрослела, как можно увидеть на фото.

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