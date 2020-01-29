Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла не отреагировать на слова Михаила Боярского о позднем материнстве

Об этом звезда заявила в эфире шоу "Ты не поверишь", передает Politeka.net.

Как известно, актер Михаил Боярский не поддерживает тех женщин, которые решаются на материнство в зрелом возрасте.

По его словам, «рожать в старости — это не мечта, а придурь». И на эти слова гневно отреагировала телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно лишилась груди.

Пошел Михаил Боярский на... со своими высказываниями», — лаконично, но гневно отметила Кудрявцева, которая стала матерью во второй раз в 47 лет.

«Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», — относительно спокойно отреагировала на слова актера другая телеведущая Эвелина Бледанс.

Что касается самого Михаила Боярского, то ему хорошо и комфортно в статусе дедушки. Актер души не чает во внуках, которых у него четверо. Самых младших — Андрея и Григория — родила дочь Лиза.

«Приез­жаешь поздно вечером, а в семь утра нужно вставать, вести старшего внука Андрея в школу, мало остается времени на сон. Супруга занимается младшим, она тоже в это время встает, кормит его. Потом мне нужно привести Андрея из школы, съездить на съемки. Поскольку у Лизы сейчас очень интенсивная работа в Москве, мы с Ларисой всячески пытаемся помочь ей в Петербурге. Приходится как-то регулировать семейное расписание, потому что оно важнее, чем график съемок и прочее», — ранее откровенно признавался главный мушкетер.

Ранее мы рассказывали о том, что Михаил Боярский перешел все границы и набросился на особенных женщин.

В частности, российский актер грубо оскорбил женщин, которые решаются завести детей в немолодом возрасте.

"Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта – это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу», — резко отрезал актер.

Актер также ответил на вопрос журналиста, как бы он отреагировал, если бы его жена предложила завести еще одного ребенка. «Значит у нее не все в порядке с мозгами», — кратко ответил он.

Также мы рассказывали о том, что Лера Кудрявцева жалеет об операции по увеличению груди.

На вопрос ведущего Оскара Кучеры, как она себя чувствует, Лера Кудрявцева заявила, что хорошо, поскольку она может открыто разговаривать о своих проблемах с грудью.

Популярная телеведущая захотела, чтобы женщины поняли, что такое импланты и пластическая операция, и к каким последствиям они могут привести.

"Честно говоря, я переживала, потому что 15 лет, когда ты ходишь с большой грудью, тебе что-то мешает или дискомфортно. Думаю: "Ну как же, как же, как же?" Честно скажу – не хочу, не буду. И мне так нравится, что у меня теперь маленькая грудь... Господи, я это говорю в эфире федерального канала!" – заявила Кудрявцева

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