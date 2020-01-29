Российская телеведущая Ксения Собчак похвалилась видео с отдыха.

Архивное видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Как известно, ведущая уже вернулась с семейного отдыха в Россию. Она вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым отдыхала на Мальдивах.

«Вроде недавно вернулись, а уже смотрятся такие видео и фото как из другой жизни))», - подписала Собчак свой пост.

На видео Ксения лежит и раскачивается в гамаке. Видно, что ведущая лежит без купальника, так как плечи ее оголены. Также на видео Собчак предстала перед фанатами без косметики. Многие фолловеры оценили пост звезды.

«Прямо видно как вы кайфуете, Ксюша. Такое счастливое спокойное лицо», «У тебя очень много талантов и достоинств. Природа постаралась», «Отпуск, это всегда, как другая жизнь. Чем дальше мы от дома, чем меньше людей, которые нас знают, тем больше мы проявляем себя», - отмечают пользователи сети.

Но нашлись и те, кого не впечатлило видео Собчак.

«Ксю подмышку выгуливает. Назовем это фото так!», «Ну надо же, такой интеллект, а вид - доярка из Хацапетовки», «Напиши потом, как ты вылезла из этого гамака, только со стороны выглядит романтично», - пишут фолловеры.

Кстати, после возвращения в Москву Ксения Собчак успела побывать на выставке работ выдающегося художника Сальвадора Дали, которую рекламируют все звезды российского шоу-бизнеса.

Также в сопровождении мужа Собчак пришла на премьеру второго сезона сериала «Содержанки», режиссером которого являлся Богомолов. Отметим, что для него, как для театрального режиссера, это был первый опыт работы в многосерийном кино. Интересно, что в этом фильме снялась бывшая жена Богомолова – Дарья Мороз.

Напомним, что Собчак на Мальдивах влипла в политический скандал: "Пусть идут на...".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак раскрыла тайну разговора со скандальным российским священником: «Бог его бросил…».

Также Politeka писала, что Собчак показала повзрослевшего сына на Мальдивах: "Вылитый...".