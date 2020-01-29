Российская телеведущая Ксения Собчак похвалилась видео с отдыха.

Архивное видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Как известно, ведущая уже вернулась с семейного отдыха в Россию. Она вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым отдыхала на Мальдивах.

«Вроде недавно вернулись, а уже смотрятся такие видео и фото как из другой жизни))», - подписала Собчак свой пост.

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Вроде недавно вернулись,а уже смотрятся такие видео и фото как из другой жизни))))

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На видео Ксения лежит и раскачивается в гамаке. Видно, что ведущая лежит без купальника, так как плечи ее оголены. Также на видео Собчак предстала перед фанатами без косметики. Многие фолловеры оценили пост звезды.

собчак с сыном

«Прямо видно как вы кайфуете, Ксюша. Такое счастливое спокойное лицо», «У тебя очень много талантов и достоинств. Природа постаралась», «Отпуск, это всегда, как другая жизнь. Чем дальше мы от дома, чем меньше людей, которые нас знают, тем больше мы проявляем себя», - отмечают пользователи сети.

Но нашлись и те, кого не впечатлило видео Собчак.

«Ксю подмышку выгуливает. Назовем это фото так!», «Ну надо же, такой интеллект, а вид - доярка из Хацапетовки», «Напиши потом, как ты вылезла из этого гамака, только со стороны выглядит романтично», - пишут фолловеры.

Кстати, после возвращения в Москву Ксения Собчак успела побывать на выставке работ выдающегося художника Сальвадора Дали, которую рекламируют все звезды российского шоу-бизнеса.

Также в сопровождении мужа Собчак пришла на премьеру второго сезона сериала «Содержанки», режиссером которого являлся Богомолов. Отметим, что для него, как для театрального режиссера, это был первый опыт работы в многосерийном кино. Интересно, что в этом фильме снялась бывшая жена Богомолова – Дарья Мороз.

Напомним, что Собчак на Мальдивах влипла в политический скандал: "Пусть идут на...".

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