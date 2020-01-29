Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, а сейчас DJ NANA, показала идеальную растяжку

На фото Анастасия позирует в длинном латексном плаще на фоне стены. При этом она задрала ногу и поставила ее на дверь выше головы. Кумейко также была в туфлях и фуражке, похожей на полицейскую. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А в какой позе “о великом” размышляете вы?", - подписала фотографию Анастасия.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков и оставили несколько комментариев:

"В такой же", "Почти в такой, лежа на кровати, но не долго, засыпаю", "Мне уровень растяжки мешает мыслить настолько стратегически", "Разве что на спине в такой позе могу 1 секунду побыть", "Не знаю, я в тот момент сплю", "Почему я не занимаюсь ремонтами квартир", " В похожей".

Ранее мы сообщали, что роскошная экс-Nikita в одном халате устроила откровенные танцы на камеру.

Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко устроила горячий танец в одном халате прямо на камеру.

«Игра на выживание», - коротко подписано видео.

На кадрах Кумейко позирует в одном халате, исполняя горячий танец с пилой в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Сообщалось, что роскошная экс-Nikita рассказала о своих желаниях в пикантной позе.

Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко (DJ NANA) показала фигуру в облегающем спортивном костюме.

«Одно из моих желаний на ближайшее время- загородный дом. Не уверена на счёт покупки, пока аренда, присмотреться. Природа, рядом речка, в доме камин, веранда... список длинный, но к пожеланиям добавилась ещё и арка. приблизительно такая, идеальное место для йогафото», – отметила она в комментарии к посту.

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