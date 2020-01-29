Снимок Софии Ротару, где видно, что она очень сильно постарела, опубликовала сестра Аурика Ротару

На фото София позирует рядом с молодым мужчиной в костюме и белой рубашке. Лицо, как всегда, выглядит довольно молодо для своих лет, но фанаты обратили внимание на руки знаменитости. Они уже имели постаревший вид. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"София Михайловна, года берут свое, только без обид", "Самая красивая несмотря на года. Смотрю и не насмотрюсь".

Ранее мы сообщали, что Ротару показала покойного мужа и призналась в самом сокровенном.

Известная певица София Ротару опубликовала фото своего мужа Анатолия Евдокименко. Фотография была опубликована 20 января. Это день рождения Евдокименко. В этом году ему могло бы исполниться 78 лет.

Снимок артистка подписала: «Навсегда со мной…». Поклонники Ротару высказали артистке свое восхищение тем, что она на протяжении всей своей жизни верна мужу.

«Жаль очень, что рано, это очень трогательно навсегда со мной. Счастья вам и здоровья, вы этого заслуживаете», «София вы молодец, верны навсегда!», «Пример вечной любви! Это такая редкость», «Редко бывает такая любовь и верность одному. Вечная память», «Редкий пример вечной любви и преданности», - отмечают подписчики.

Сообщалось, что скандальный Пригожин поразил заявлением об уходе Ротару и Пугачевой.

Как известно, участие в новогодних огоньках центральных телеканалов этих артисток порядком раздосадовало российское общество.

Иосиф Пригожин в ответ всем хейтерам заявил:

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет».

Напомним, Ротару оскандалилась после речи Путина, возмущению нет предела

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