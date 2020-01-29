Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что будет тщательно готовиться к своей свадьбе
Об том она рассказала в интервью «Телепрограмме».
«На свадьбу приглашаю всех гостей моего дня рождения! Уверяю вас, это будет очень запоминающееся событие. Я придумываю всегда очень интересные мероприятия. Моя первая свадьба была седьмого июля 2007 года — 07.07.07. Я люблю сочетание красивых чисел: 20.01.2020 я пригласила гостей на празднование своего дня рождения ко времени 20.01. Поэтому дату свадьбы выберу тоже красивую», - отметила она.
Кроме того, Волочкова уточнила, что «мою первую свадьбу никто не превзошел».
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«Я не имею в виду масштаб, я говорю об изысках. В Санкт-Петербурге праздник был в Екатерининском дворце, потом в Москве — в Юсуповском. Я тогда сменила пять платьев. А на новой свадьбе ждите семь», - подчеркнула она.
Обратим внимание, что признание о грядущей свадьбе Волочкова озвучила во время празднования своего дня рождения.
Как сообщалось ранее. россйиская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок в Инстаграм.
Артистка предстала не одна, а со своим пушистым богатством - красавцем-котом, которого она прижала к себе.
Балерина сделала фото у себя дома. Женщина предстала, вероятно, в ярком платье с глубоким декольте.
Свои волосы Анастисия "зализала" назад. На лице балерины - нет макияжа, а украшает еего легкая улыбка.
Позади Анастасии можно заметить колонны ее роскошного особняка, лестницу, елку и шарики, которые, видимо, остались после ее дня рождения.
Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.
А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.
Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.