Балерина призналась, что будет тщательно ее планировать

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что будет тщательно готовиться к своей свадьбе

Об том она рассказала в интервью «Телепрограмме».

«На свадьбу приглашаю всех гостей моего дня рождения! Уверяю вас, это будет очень запоминающееся событие. Я придумываю всегда очень интересные мероприятия. Моя первая свадьба была седьмого июля 2007 года — 07.07.07. Я люблю сочетание красивых чисел: 20.01.2020 я пригласила гостей на празднование своего дня рождения ко времени 20.01. Поэтому дату свадьбы выберу тоже красивую», - отметила она.

Кроме того, Волочкова уточнила, что «мою первую свадьбу никто не превзошел».

«Я не имею в виду масштаб, я говорю об изысках. В Санкт-Петербурге праздник был в Екатерининском дворце, потом в Москве — в Юсуповском. Я тогда сменила пять платьев. А на новой свадьбе ждите семь», - подчеркнула она.

Обратим внимание, что признание о грядущей свадьбе Волочкова озвучила во время празднования своего дня рождения.

Как сообщалось ранее. россйиская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок в Инстаграм.

Артистка предстала не одна, а со своим пушистым богатством - красавцем-котом, которого она прижала к себе.

Балерина сделала фото у себя дома. Женщина предстала, вероятно, в ярком платье с глубоким декольте.

Свои волосы Анастисия "зализала" назад. На лице балерины - нет макияжа, а украшает еего легкая улыбка.

Позади Анастасии можно заметить колонны ее роскошного особняка, лестницу, елку и шарики, которые, видимо, остались после ее дня рождения.

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.

Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.