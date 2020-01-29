Російська телеведуча Ксенія Собчак похвалилася відео з відпочинку.

Архівне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Як відомо, ведуча вже повернулася з сімейного відпочинку в Росію. Вона разом з сином Платоном і чоловіком Костянтином Богомоловим відпочивала на Мальдівах.

«Ніби нещодавно повернулися, а вже виглядають такі відео і фото як з іншого життя))», - підписала Собчак свій пост.

На відео Ксенія лежить і розгойдується в гамаку. Видно, що ведуча лежить без купальника, так як її плечі оголені. Також на відео Собчак постала перед фанатами без косметики. Багато фоловерів оцінили пост зірки.

«Прямо видно як ви кайфуете, Ксюша. Таке щасливе спокійне обличчя», «У тебе дуже багато талантів та достоїнств. Природа постаралася», «Відпустка, це завжди, як інше життя. Чим далі ми від будинку, чим менше людей, які нас знають, тим більше ми проявляємо себе», - відзначають користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, кого не вразило відео Собчак.

«Ксю пахву вигулює. Назвемо це фото так!», «Ну треба ж, такий інтелект, а вид - доярка з Хацапетівки», «Напиши потім, як ти вилізла з цього гамака, тільки зі сторони виглядає романтично», - пишуть фоловерів.

До речі, після повернення до Москви Ксенія Собчак встигла побувати на виставці робіт видатного художника Сальвадора Далі, яку рекламують всі зірки російського шоу-бізнесу.

Також в супроводі чоловіка Собчак прийшла на прем'єру другого сезону серіалу «Утриманки», режисером якого був Богомолов. Відзначимо, що для нього, як для театрального режисера, це був перший досвід роботи в багатосерійному кіно. Цікаво, що в цьому фільмі знялася колишня дружина Богомолова – Дар'я Мороз.

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