Звезда "Квартала 95" Марта Адамчук опубликовала красивое черно-белое фото в своем Инстаграм

В кадре артистка предстала в платье с большим вірезом на спине, пишет Рoliteka.net. Девушка приспустила с плеч нечто похожее на халат. Волнистые волосы звезды собраны в хвост. Адамчук улыбается и віглядит счастливо.

В общем, выглядит актриса замечательно и очень соблазнительно.

Впереди артистки видны здания и множество растений. По всей видимости Марта позирует на высоте, откуда открывется красивый вид.

В посте звезда рассказывает, как хорошо побыть с собой наедине. По мнению артистки, это лучший способ по-настоящему перезагрузиться.

Как призналась Марта, после концертов и игнорирования вопросов со здоровьем, она была очень истощена. Поэтому новый год девушка решила начать с себя.

"Очень жаль, что мы привыкли идти к врачу, когда уже почти поздно)

Поэтому я хочу сегодня пожелать вам сознательного отношения к себе. Своевременной реакции на подсказки вашего тела. Оно много нам говорит - надо только прислушаться 🤍", - подписала фото артистка.

За 45 минут пост Адамчук собрал почти 200 лайков.

Напомним, недавно звезда "Квартала 95" предстала в белом топе с большим вырезом. Она подняла руку и прикрыла один глаз пальцами с ногтями.

Несмотря на то, что фото нецветное, все же виден яркий макияж звезды "Женского квартала". В частности, ее губы выделяются из-за нанесенной помады, а красота глаз подчеркнута карадашом, тенями и тушью. Также на лице есть тон.

Красотка смотрит в камеру одним неприкрытым глазом и выглядит чудесно.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в белом платье. Она расположилась на диване, а перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

На фоне можно заметить огромную картину с пейзажем.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Фанаты успели оставить несколько сотен лайков под кадром. Также фолловеры заметили, что фото получилось очень красивым.

Напомним, звезда "Квартала 95" сняла лишнее ради соблазнительных кадров

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