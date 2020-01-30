Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук решил не оставлять без ответа заявления своей супруги

Владимир опубликовал фотографию, где он позирует с Екатериной Осадчей на студии "Светской жизни". Как написал Остапчук, его шокировал такой шаг жены, которая о нем не очень хорошо высказалась. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу", - написал Владимир.

Он также добавил, что за пять месяцев молчал о разводе и считает, что такой поворот событий будет не приятным для их маленьких детей. Но можно понять поступок бывшей жены Елены, ведь у нее женская обида и злость. Ведь они знакомы 17 лет, а 14 из них были вместе. Она, возможно, не привыкла к новому статусу и пошла на отчаянный шаг.

"Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное - наших прекрасных детей", - добавил Остапчук.

Владимир также отметил, что и дальше был бы хладнокровным, но поставлен в такую ситуацию, когда должен ответить. Ведь все думают, что он молчит. На все вопросы Остапчук решил ответить Екатерине Осадчей в рамках проекте "Светская жизнь".

Ранее мы сообщали,. что бывшая жена Остапчука вывалила грязную правду о разводе.

Елена Войченко, бывшая супруга Остапчука, рассказала о том, что муж не помогал ей с детьми, более того, не понимал важности этой помощи. И прямым текстом ей так и говорил "я еще не нагулялся".

«Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. В плане реализации себя, демонстрации себя и не обременения себя какими-то обязательствами, пределами. Даже элементарно, находясь на отдыхе с месячным ребенком, он мог развернуться и уйти. И, когда я порой говорила - может стоит уделить внимание или помочь мне, человек не понимал никогда. И не понимает до сих пор. Типа: «Что такое? Я хочу погулять, наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. Я хочу разных женщин, а что тут такого? У меня одна жизнь», - поделилась Войченко.

Напомним, Остапчук оказался в клетке из-за развода с женой, фото из суда

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