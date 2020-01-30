Известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха, где она позирует в одном купальнике

На фото Настя практически без одежды, можно только увидеть верхнюю часть купальника, ведь нижнюю она прикрыла большой сумкой. Она стоит босяком на деревянном мосту черех ущелье или реку. Дополнила образ Каменских модными часами, а также двумя сумочками, черной и разноцветной. Волосы в этот раз были распущены. Вокруг можно увидеть зелень, деревянный старый мост и деревья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 70 тысяч лайков под кадром, а также написали множество комментариев, хваля фигуру и вшеность певицы. Не осталась в стороне и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Она оставила смайлик с влюбленной мордашкой.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Настя Каменских (NK) показала эффектный кадр в коротеньком и немного просвечивающем наряде.

Так на новом фото Анастасия позирует в коротеньком наряде по типу платьица, она живо улыбается и смотрит прямо перед собой - не в камеру. Вокруг виднеется живописный пейзаж экзотического курорта - линия берега, прозрачная вода и так далее.

На фото артистка засветила свои стройные ножки, игриво подогнув одну из них к себе. Снимок очень порадовал фанов певицы, кроме того - породил новые слухи о беременности красавицы-артистки, а все потому, что фотография была сделана "хитро": Каменских так подогнула ногу и локоть, что на снимке не разребешь - беременна она или нет, маленький живот в такой позе вполне можно скрыть.

Сообщалось, что Каменских в коротеньких шортиках нарвалась на волну критики.

На новом фото в Инстаграм Каменских показала, как позировала на побережье Карибского моря возле городка Тулум.

"Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!" – пишет под новым кадром Настя.

Напомним, Каменских в мини-бикини без стыда показала самые румяные места

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