Легендарная актриса из телесериала «Санта-Барбара» внезапно скончалась, а ее тело обнаружили только утром

Как сообщает Politeka, об этом рассказала падчерица актрисы Мардж Дюсей - Элизабет Перин.

«Мне очень грустно сообщать такую новость, но моя мачеха Мардж мирно скончалась вчера утром во сне. Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Ее очень любили, и по ней будут очень скучать», - отметила она.

Уточним, что дебют Дюсей состоялся 1967 года в фильме «Пикник у моря». Однако популярность ей принесли сериалы «Дни нашей жизни», «Все мои дети» и «Санта-Барбара». Всего на ее счету около семи десятков телешоу и мыльных опер.

Актриса, как правило, играла негативных персонажей, но это не помешало ей стать номинанткой на премию Эмми.

В «Санта-Барбаре» Дюсей появлялась в 83 эпизодах в период с 1987 по 1988. Она играла роль Памелы Кепвелл Кондрад.

Ранее мы сообщали, что 9 марта прошлого года из жизни ушел актер Джед Аллан, известный благодаря роли Си Си Кепвелла в "Санта-Барбаре".

Известно, что Аллан умер в своем доме в городе Палм-Дезерт, ему было 84 года

Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года в Нью-Йорке. Звездой сериалов стал в 60-х, сыграв в «мыльной опере» «Любовь всей жизни». Этот сериал стартовал в 1951 году, шел девять лет. Затем был короткий перерыв, сменились сценаристы и многие актеры, появились новые персонажи. Аллан дебютировал в 1964 году. Одновременно он снимался в другом популярном сериале — «Секретный шторм». В 1968 году ему досталась одна из главных ролей в культовом детском сериале «Лесси».

В 1986 году его пригласили сниматься в «Санта-Барбаре». На тот момент сериал уже стал популярен. Аллану досталась роль легендарного Си Си Кепвелла. Он был четвертым актером, который играл этого персонажа. И оказался лучшим из них. С Джедом вышло 1089 серий «Санта-Барбары».

Напомним, звезда скрывала проблемы со здоровьем, подробности трагедии

А еще Politeka писала, что трагедия в семье известной актрисы

Также Politeka сообщала, что умерла звезда советского кино Галина Волчек