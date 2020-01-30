Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила показать свое главное достижение просто посреди спортзала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эффективное упражнение на растяжку. Можно выполнять в медленном темпе», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Волочкова наносит «двойной удар» в виде разгибания ног на лавке. Кроме нее в спортзале никого не видно. Хотя кадры она опубликовала у себя на странице, отреагировать на выходку поклонники не смогли – Анастасия закрыла комментарии.

Как сообщалось ранее, российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что будет тщательно готовиться к своей свадьбе.

«На свадьбу приглашаю всех гостей моего дня рождения! Уверяю вас, это будет очень запоминающееся событие. Я придумываю всегда очень интересные мероприятия. Моя первая свадьба была седьмого июля 2007 года — 07.07.07. Я люблю сочетание красивых чисел: 20.01.2020 я пригласила гостей на празднование своего дня рождения ко времени 20.01. Поэтому дату свадьбы выберу тоже красивую», - отметила она.

Кроме того, Волочкова уточнила, что «мою первую свадьбу никто не превзошел».

«Я не имею в виду масштаб, я говорю об изысках. В Санкт-Петербурге праздник был в Екатерининском дворце, потом в Москве — в Юсуповском. Я тогда сменила пять платьев. А на новой свадьбе ждите семь», - подчеркнула она.

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.

Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.