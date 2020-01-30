Известная украинская телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая показала свои формы в зеркале

На фото Осадчая позирует перед маленьким зеркальцем и снимает свое отражение на телефон. Екатерина позировала в золотистом платье с глубоким декольте, а также в золотистом головном уборе. Зеркальце тоже оказалось в золотых цветах. Фото получилось очень светлым и красивым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Четверг - почти выходные. Какой день у вас самый сложный. У нас обороты растут именно в конце недели", - подписала Осадчая снимок.

Фанаты успели поставить более 20 тысяч лайков снимку. Также написали много положительных комментариев:

"Ого, какое роскошное фото, сплошное золото", Ого,какая роскошная девушка на фото", "Понедельник, пятница, "Свет мой, зеркальце скажи", "Красотка, очень нежная", "Вы в золоте", "Классная фотка", "Золушка", "Сейчас у меня нет такого сложного дня. А в детстве - был именно четверг".

Ранее мы сообщали, что на фото можно увидеть Осадчую и Горбунова. Они позируют для селфи в этот момент Катя целует мужа в щеку. Горбунов в этот раз был в полосатой рубашке и штанах, а Катя в голубом наряде. На фоне можно увидеть дверь и стену.

"Случай в гримерке. Голос страны", - подписала фото Осадчая.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала свое новогоднее платье.

В этот раз Катя выбрала шикарное светлое платье с блестками. Оно оказалось в пол, но с большим разрезом. На первом фото Осадчая показала, как начала Новый год, а на втором - как завершила. Оказалось все просто, изначально Катя стоит на ногах, а на втором - лежит на диване.

Под фото фанаты оставили несколько комментариев:

"Катя, ты красотка", "Очень хорошо выглядите", "Катя, платье вау", "Какая красивая", "С Новым годом".

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