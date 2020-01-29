Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила школу и детский сад в Лондоне.

Как сообщает Daily Mail, на базе этих заведений проходил благотворительный завтрак организации Leyf.

Это уже третье мероприятие, которое жена принца Уильяма посетила на этой неделе после того, как принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских обязанностей.

Для визита в детский сад Кейт выбрала удобные джинсы и белый джемпер. Она была в хорошем настроении, шутила, играла с детьми и улыбалась на камеру. С педагогами Миддлтон обсудила свой проект о развитии детей в раннем возрасте. В детском саду герцогиня примерила на себя роль нянечки: помогла подать детям еду и поиграла с ними.

Большое внимание на встрече уделили правильному питанию. Организация Leyf, которая проводила завтрак, как раз занимается обучением специалистов, которые готовят еду для малышей.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вышла в свет в одежде из масс-маркета. Герцогиня выбрала стиль 1990-х. В недорогой одежде Кейт появилась в детском центре Ely and Careau. Отметим, что такой стиль не очень привычен для Миддлтон. Обычно она выбирает более сдержанные наряды. Для визита в детский центр она выбрала леопардовую юбку Zara, которая стоит менее 1000 гривен. Кроме этого, Миддлтон дополнила свой образ кулоном и серьгами из бюджетного бренда бижутерии Accessorise.

Как известно, за нарядами членов королевской семьи всегда пристально следят журналисты и общественность. Поэтому каждый выход Кейт Миддлтон в свет подробно обсуждается. В связи с этим герцогиня всегда должна выглядеть на отлично.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.