Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото с отдыха в Мексике

На снимкке артистка предстала в купальнике, пишет Politeka.net. Груди красотки подчеркнуты верхом в виде треугольников, а плавки звезда натянула чуть выше бедер.

Завершали горячий образ певицы косички по всей голове, стильные очки и часы.

Настя будто втянула животик и смотрела в камеру. Выглядит артистка идеально.

Позади звезды видны зеленые растения, песок и краюшек дома.

"Настроение дня: пропавшее лето ☀️", - подписала снимок певица.

За час пост Каменских собрал более 68 тысяч лайков и много комментариев.

"Наши мексиканские кустики)))", "Нормально❤️😍😘👏🙌", "Безумно красива Анастасия,но фотошоп лишний, нет натуральности", "Почему так тушевки много", "Когда дети будут!?", "Настюш не скучай😅🥰", "Какая секси", "ЗБ уже она! Кроме купальника больше не с чем фоткоться", "Какие формы, как в Ким?) когда детей заводить", "Очень безобразное фото", " Ракурс не тот", "Вот это таз🤑", "Толстенькая", "Богиня", "Боже как всегда круто🔥🔥🔥😍😍😍😍", "Настя, что-то ты себя запустила! Худей давай", "Да ты не огонь ты пожарр🔥 секси мммм", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас ходят слухи о том, что звезда беременна от своего супруга Алексея Потапенко (рэпер Потап). Пользователи активно обсуждают новость. К тому же появились фотографии звезды с животом.

Несмотря на предупреждение о фотошопе, фанаты принялись живо комментировать пост. Одни пользователи пожелали паре, чтобы беременность стала реальностью и умиляются фото Насти, а другие сказали, что с такими вещами не шутят.

Ранее мы писали, что Настя Каменских предстала на фото практически без одежды, можно только увидеть верхнюю часть купальника, ведь нижнюю она прикрыла большой сумкой.

Она стоит босяком на деревянном мосту черех ущелье или реку. Дополнила образ Каменских модными часами, а также двумя сумочками, черной и разноцветной. Волосы в этот раз были распущены. Вокруг можно увидеть зелень, деревянный старый мост и деревья.

Напомним, Каменских в мини-бикини без стыда показала самые румяные места

А еще Politeka писала, что фото беременной Каменских взорвало сеть

Также Politeka сообщала, что Потап нашел замену Каменских, появились жаркие кадры новой избранницы