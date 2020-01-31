Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, поразила своей чарующей красотой
Хотя девушке всего 15 лет она уже принимает участие в съемках для известных брендов, пишет Politeka.net.
В частности, красотка снялась для "Dolce & Gabbana". Соответствующие фото она опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка представила новый аромат под названием "Shine".
На снимках 15-летняя модель позирует в белом легком платье с расклешенными рукавами. Ее кудрявые длинные волосы распущены.
В руках улыбающаяся красавица держит букет желтых и розовых цветов.
Также дочь Белуччи позирует в машине, в которой много цветов.
Съемка получилась очень удачной, легкой и светлой. От Девы нельзя оторвать взгляда.
Люди завалили дочь Моники Белуччи множеством комплиментов. Пользователи сети считают, что Дева прекрасна, а некоторые даже думают, что ее красота божественна.
Стоит отметить, что люди находят сходство Девы с матерью. Девушка нередко и сама выкладывает фото, на которых она сравнивает себя с Моникой:
Сходство видят и фотографы с модными обозревателями. По их мнению, красотка — вылитая мать в юности. Такие же темные кудрявые волосы, ангельское личико, большие глаза и пухлые, чувственные губы.
Напомним, Моника Беллуччи снялась для рекламного видео и показала, как в откровенном платье делает себе макияж. На кадрах можно разглядеть впечатляющее декольте и яркие черты 55-летней актрисы.
Изначально над образом артистки поработали стилисты, а Моника уже внесла завершающие штрихи. А именно – накрасила прямо в кадре губы ярко красной помадой.
Ранее мы писали, что Моника Беллуччи впечатлила поклонников стильной фотосессией.
Звезда на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков, на которых позирует в черных облегающих вещах.
Один из образов Беллуччи был составлен из черного комбинезона с глубоким декольте, его дополняло массивное колье на шее звезды. Беллуччи снялась для модного глянца L'Officiel Maroc.
Поклонники были в восторге от стильной фотосессии Моники.
Напомним, Моника Беллуччи заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».
Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи ошарашила грязными ногтями на красной дорожке.
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