Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала жаркие фото с отдыха

На первом снимке Виктория позирует в желто-синем купальнике на фоне моря. Она подняла одну ногу, а руки расставила в разные стороны. Образ Смеюха дополнила стильными очками. Волосы у певицы были распущены. На втором снимке Виктория уже показывает свои ласты, тоже желто-синие. Можно увидеть, что она стоит на какой-то лодке с длинным носом. Еще на одном снимке Смеюха показала себя более крупным планом и подняла руки, подняв два пальца вверх. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не надо паники, ведь мы не в Титанике ... В первые дни пребывания мне особенно хотелось заявить о своих планах, заодно и блеснуть в купальнике с цветами нашего родного флага Украины. Делюсь с вами солнцем, а то за окном сплошная серость", - написала Смеюха под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Самый красивый патриот Украины. Браво", "Красавица", "И фотки, и настроение, и купальник, и все супер. Класс. Отличного отдыха", "Красивее, чем природа вокруг", "Вы очень красивая. Фигура просто супер", "Волшебная", "Фигура просто потрясающая,если не секрет,сколько см.талия???? Такая тоненькая".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей.

На новых снимках Вика показала, как позировала в купальнике голубого оттенка и позировала на фоне бунгало у океана. Она выбрала несколько удачных ракурсов, удивив стройностью фигуры:

"В ближайшее время, я буду делиться с вами фото с отпуска. Сразу предупреждаю, купальников и красивых видов у меня было много, и все надо запостить в инста. Скажите откровенно, сколько в день вы проводите времени в соцсетях?", – написала Виктория.

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