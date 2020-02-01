Сестра Меган Маркл публично рассказала о прошлом жены принца Гарри, и в частности о том, как ей удалось стать актрисой

В программе NewstalkZB Саманта, сестра бывшей актрисы, обвинила ее в наплевательском отношении к отцу. Женщина заявила, что если бы не Томас Маркл, то вместо карьеры в кино Меган была бы официанткой. Их отец ранее работал осветителем в Голливуде и приобрел полезные связи. Женщина уверена, что если бы не знакомые отца, еще не известно, как сложилась бы судьба Меган.

"Боже, без него она в лучшем случае была бы официанткой. Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение", – заявила Саманта.

Отметим, ранее отец Меган Маркл Томас начал в открытую шантажировать дочь.

Мужчина утверждает, что делает это для того, чтобы Меган лично поговорила с ним. Он снова оживился после 8 января, когда Меган Маркл и принц Гарри отреклись от своих королевских обязанностей, тем самым вновь оказавшись в центре внимания СМИ. И в то время, как британская королевская семья комментирует ситуацию весьма сдержанно, отец Меган вовсю предлагает раскрыть всю «правду» о дочери, не гнушаясь сразу запрашивать у журналистов свой гонорар.

В частности, мужчина появился в программе Good Morning Britain и признался, что планирует шантажировать дочь. План Томаса заключается в том, чтобы сливать информацию о ней СМИ до тех пор, пока та лично не свяжется с ним.

Напомним, Меган Маркл жестко подставил отец: обнаженное фото герцогини произвело фурор в сети.

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