Известный игрок команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян скончался в возрасте 25 лет после того, как внезапно впал в кому

Об этом сообщили в официальной группе Международного союза КВН. Причина смерти юмориста не уточнятся.

"Утрата. Сегодня не стало Овика Григоряна ("Армянская сборная"). Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Ранее на страничке команды "Армянская сборная"в социальных сетях сообщалось, что для организации сейчас тяжелые времена, ведь член команды сейчас в тяжелом состоянии. 8 января Овик Григорян подвергся инсульту и был отправлен в больницу, где провел некоторое время. После этого его выписали и он чувствовал себя хорошо и шел на поправку.

Но 23 января Овик потерял сознание и его забрали в реанимацию с диагнозом аневризма. Он на отдыхе с друзьями схватился за голову и начал кричать.

В больнице он пребывал в глубокой коме. Григорян дышал сам, но из-за большой гематомы в мозге его не могли оперировать.

Друг и член команды "Армянская сборная" Вано Магнарадзе также рассказал о состоянии друга. Он отметил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него раньше не было. Хотя всего знаком он с Овиком шесть лет, так как раньше играли в разных командах и не были знакомы.

Команда «Армянская сборная» с 2020 года участвует в Высшей лиге КВН. Она прошла туда по итогам XXXI Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2020». Григорян начал играть за команду семь лет назад. Самой известной армянской командой в Высшей лиге долгое время были «Новые армяне». В 1997 году именно они стали чемпионами КВН.

Напомним, ушел из жизни известный юморист, последние месяцы превратились в ад.

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