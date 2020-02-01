Виктория Смеюха из дуэта «НеАнгелы» засветила идеальные формы в кружевном топе во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Еда была, есть и будет самым коварным наслаждением человечества! Когда вы едите – вы добреете?» - поинтересовалась она.

На опубликованном снимке Смеюха позирует на камеру в одном кружевном топе, демонстрируя роскошный бюст, во время романтического ужина. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Не умею остановиться. Поэтому ненавижу есть», «красотка», «Вы без макияжа еще прекрасней», «огонь!», «Кажется, у кого-то серьезный настрой на вечер)», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала жаркие фото с отдыха

На первом снимке Виктория позирует в желто-синем купальнике на фоне моря. Она подняла одну ногу, а руки расставила в разные стороны. Образ Смеюха дополнила стильными очками. Волосы у певицы были распущены. На втором снимке Виктория уже показывает свои ласты, тоже желто-синие. Можно увидеть, что она стоит на какой-то лодке с длинным носом. Еще на одном снимке Смеюха показала себя более крупным планом и подняла руки, подняв два пальца вверх. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не надо паники, ведь мы не в Титанике ... В первые дни пребывания мне особенно хотелось заявить о своих планах, заодно и блеснуть в купальнике с цветами нашего родного флага Украины. Делюсь с вами солнцем, а то за окном сплошная серость", - написала Смеюха под фото.

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