Виктория Смеюха из дуэта «НеАнгелы» засветила идеальные формы в кружевном топе во время отдыха за границей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Еда была, есть и будет самым коварным наслаждением человечества! Когда вы едите – вы добреете?» - поинтересовалась она.
На опубликованном снимке Смеюха позирует на камеру в одном кружевном топе, демонстрируя роскошный бюст, во время романтического ужина. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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«Не умею остановиться. Поэтому ненавижу есть», «красотка», «Вы без макияжа еще прекрасней», «огонь!», «Кажется, у кого-то серьезный настрой на вечер)», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала жаркие фото с отдыха
На первом снимке Виктория позирует в желто-синем купальнике на фоне моря. Она подняла одну ногу, а руки расставила в разные стороны. Образ Смеюха дополнила стильными очками. Волосы у певицы были распущены. На втором снимке Виктория уже показывает свои ласты, тоже желто-синие. Можно увидеть, что она стоит на какой-то лодке с длинным носом. Еще на одном снимке Смеюха показала себя более крупным планом и подняла руки, подняв два пальца вверх. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не надо паники, ведь мы не в Титанике ... В первые дни пребывания мне особенно хотелось заявить о своих планах, заодно и блеснуть в купальнике с цветами нашего родного флага Украины. Делюсь с вами солнцем, а то за окном сплошная серость", - написала Смеюха под фото.
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