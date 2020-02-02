Украинская певица Виктория Смеюха из дуэта «НеАнгелы» закидала сеть яркими фото, сделанными во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На новом фото Виктория позирует в прозрачном длинном сарафане голубого цвета на фоне лазурного океана. Наряд отлично подчёркивает стройную фигуру певицы, которая для пикантности кадра подняла руки вверх. При этом ветер развевает длинные волосы девушки.

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и поделиться своими мыслями относительно сегодняшнего дня, который получил название уникальный зеркальный день. По мнению Смеюхи, мужчинам и женщинам 02.02.2020 откроются невероятные возможности воплощать мечты в реальность.

«Но именно женская энергия возрастет в разы...💯! Сегодня можно и нужно очень продуктивно мечтать, планировать свои дела.☑️ Даже если сейчас вас одолевает апатия, а силы на нуле, скоро всё ИЗМЕНИТСЯ😍!!! Погружайтесь в свою мечту так, вроде уже держите в руках свою «птицу счастья», - написала она.

В комментариях фолловеры уже успели оставить несколько восторженных отзывов.

«Морская Богиня», «Красотуля, Солнышко наше!!!! 🥰❤️❤️❤️❤️Обожаю, Люблю!!!!!», « Ты самая красивая», - пишут в люди.

Как сообщалось ранее, Виктория Смеюха показала жаркие фото с отдыха.

Виктория попозировала т в желто-синем купальнике на фоне моря. Она подняла одну ногу, а руки расставила в разные стороны. Образ Смеюха дополнила стильными очками. Волосы у певицы были распущены.

"Не надо паники, ведь мы не в Титанике ... В первые дни пребывания мне особенно хотелось заявить о своих планах, заодно и блеснуть в купальнике с цветами нашего родного флага Украины. Делюсь с вами солнцем, а то за окном сплошная серость", - написала Смеюха под фото.

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