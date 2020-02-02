Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала серию новых кадров
Екатерина в этот раз позировала в черной майке и чокере. Кадры получились очень сочными, так как Боярская надела обтягивающую майку, а шестой размер дал о себе знать. Образ внучка актера дополнила распущенными волосами. На фоне можно увидеть штору и стену, а также часть мебели. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить несколько сотен лайков и оставили немного комментариев:
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"Богиня красоты", "Красивая девочка", "Шикарная", "Черное подчеркивает".
Ранее мы сообщали, что внучка Дартаньяна всея Руси Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников очередной порцией горячих фото.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимки, на которых позирует в тесном черном укороченном топике и черных джинсовых шортах.
Девушка выглядит на снимках абсолютно довольной жизнью, а ее пышный бюст, который с трудом удерживает ткань, так и привлекает взоры поклонников.
Как известно, Екатерина – первый ребенок в семье Сергея Боярского, который сейчас является депутатом Госдумы. О детстве девушки известно мало. Например, СМИ писали, что она училась за границей, однако сама Катя рассказывала, что в школьное время за пределы России выезжала только на пару недель учить иностранный язык.
Сообщалось, что фигуристая внучка Боярского вышла на балкон и подразнила сочными формами.
В семье российского Д’Артаньяна Михаила Боярского появилась еще одна звезда. Ею стала 20-летняя внучка Екатерина, персону которой в последнее время все активнее обсуждают в интернете.
Девушка завела страницу в Instagram, на которой с большим удовольствием хвастается тем, чем ее наградила природа – внушительной грудью.
Напомним, внучка Боярского обтянула пышные формы тесным топиком, россияне не сдержались
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