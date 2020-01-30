Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась своими пышными формами.

Новое фото Боярская опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

На снимке Боярская позирует в маленьком черном топике, который обтягивает ее пышные формы, а также в светлых брюках с высокой посадкой. Благодаря правильно подобранному луку девушка выглядит сногшибательно.

Пост Боярской собрал более 600 лайков. Поклонники девушки хвалят ее фигуру.

«Приятно выглядишь;)», «Ну огонь», «Катюха, необычные формы», «Богиня», «Как всегда самая красивая девушка ты Екатерина», «Очарована, околдована, милая безумно притягательная», «Бог одарил богатством))», - пишут фолловеры.

Отметим, что 21-летняя Екатерина – дочка Сергея Боярского – сына Михаила Боярского. Как известно, сегодня Сергей является депутатом Госдумы. В январе ему исполнилось 40 лет, по случаю чего его сестра Елизавета Боярская опубликовала семейный снимок.

«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и веселый, мой дорогой брат», - подписала семейную фотографию актриса.

Екатерина Боярская до недавнего времени не была известна широкой публике. Первое ее яркое появление на красной дорожке произошло в 2019 году. Тогда она появилась на кинофестивале со своим звездным дедушкой. О личной жизни девушки известно только из ее соцсетей. Она любит отдыхать и путешествовать. Часто бывает в Турции. Нередкий гость Екатерина на светских мероприятиях и различных вечеринках.

Пока девушка не решила, в какой отрасли будет строить свою карьеру, но в интервью журналистам она отмечала, что хотела бы заняться музыкой, а также попробовать свои силы в кино.

Напомним, что Екатерина Боярская без особых смущений показала грудь: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, внучка Боярского вышла на балкон и подразнила сочными формами: "Так приятно...".

Также Politeka писала, что Екатерина Боярская выставила всю свою красоту напоказ: "Катюха, не останавливайся!".