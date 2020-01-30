Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась своими пышными формами.
Новое фото Боярская опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
На снимке Боярская позирует в маленьком черном топике, который обтягивает ее пышные формы, а также в светлых брюках с высокой посадкой. Благодаря правильно подобранному луку девушка выглядит сногшибательно.
Пост Боярской собрал более 600 лайков. Поклонники девушки хвалят ее фигуру.
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«Приятно выглядишь;)», «Ну огонь», «Катюха, необычные формы», «Богиня», «Как всегда самая красивая девушка ты Екатерина», «Очарована, околдована, милая безумно притягательная», «Бог одарил богатством))», - пишут фолловеры.
Отметим, что 21-летняя Екатерина – дочка Сергея Боярского – сына Михаила Боярского. Как известно, сегодня Сергей является депутатом Госдумы. В январе ему исполнилось 40 лет, по случаю чего его сестра Елизавета Боярская опубликовала семейный снимок.
«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и веселый, мой дорогой брат», - подписала семейную фотографию актриса.
Екатерина Боярская до недавнего времени не была известна широкой публике. Первое ее яркое появление на красной дорожке произошло в 2019 году. Тогда она появилась на кинофестивале со своим звездным дедушкой. О личной жизни девушки известно только из ее соцсетей. Она любит отдыхать и путешествовать. Часто бывает в Турции. Нередкий гость Екатерина на светских мероприятиях и различных вечеринках.
Пока девушка не решила, в какой отрасли будет строить свою карьеру, но в интервью журналистам она отмечала, что хотела бы заняться музыкой, а также попробовать свои силы в кино.
Напомним, что Екатерина Боярская без особых смущений показала грудь: «Хороша, чертовка».
Как сообщала Politeka, внучка Боярского вышла на балкон и подразнила сочными формами: "Так приятно...".
Также Politeka писала, что Екатерина Боярская выставила всю свою красоту напоказ: "Катюха, не останавливайся!".