Мама Децла Ирина Толмацкая впервые рассказала, как живет после смерти сына

Год назад после концерта в Ижевске остановилось сердце легендарного российского рэпера. Децлу было всего 35 лет.

Ирина Толмацкая сейчас пишет книгу о сыне, и надеется, что она выйдет к его дню рождения, пишет «Стархит».

Женщина рассказала, что стала чаще приезжать к могиле сына, когда народ сошел.

«Он от меня и не уходил, со мной все время. Я всегда с ним, а он — со мной. Я встаю утром, разговариваю с ним, можно подумать, что я какая-то сумасшедшая, но мне так легче», - признается женщина.

Чтобы как-то справиться с потерей она старается занимать все время делами.

«Я живу со старенькой мамой, ухаживаю за ней. Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком. Чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах. А я просто стараюсь заполнить пустоту делами: книга, коллекция одежды, сейчас памятник еще будем делать Кирюше», - рассказала она.

Ирина Толмацкая добавила, что внук Тони очень тяжело переживает потерю отца.

«Для него это огромная трагедия. Он так любил Кирилла... Наверное, столь сильно только я его любила. У нас была особая связь: мы могли не созваниваться, но чувствовали друг друга. Если что-то случалось у меня, я делилась с ним, а он говорил: «Мама, не переживай, все будет хорошо». У нас был такой девиз», - поделилась женщина.

Также она опровергла, что ее сын принимал наркотики. «Все это слухи и сплетни», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что у Кирилла никогда не было проблем со здоровьем. «Но, как сказали врачи, болезнь сердца никак не обнаруживала себя. Он много работал, уставал, жаловался, что рука болела, нога», - рассказала она.

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