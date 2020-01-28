Онука відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вирішила показати ідеальне тіло у спортивній формі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

Так, Соня позує посеред дня в спортзалі в облягаючому одязі, виставивши напоказ розкішні форми в лосинах і короткому топі. Як можна помітити, вона займається в навушниках.

За нею можна помітити блок зі штангою та інших відвідувачів спортзалу. Уточнимо, що шанувальники Соні не змогли висловитися про тілі кумира – знімок дівчина викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, онука відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко в сіточці показала свою ідеальну фігуру

На фото Соня позує перед дзеркалом у чорних штанях і сорочці з сіточки чорного кольору. Під нею можна помітити або бюстгальтер, або чорний топ. Євдокименко закрила стать особи телефоном і зробила фото в дзеркало. На тлі можна побачити різний інвентар для занять фізкультурою, оскільки швидше за все, внучка Ротару позувала в спортзалі.

Фанати не змогли залишити коментарі або лайки, адже фото було опубліковано в сторіс, де така функція відключена.

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На кадрах Соня робить селфи і показує себе крупним планом у білому светрі. Євдокименко прям сяє завдяки сонцю, яке на неї світить. Внучка Ротару вирішила залишити волосся розпущеним, які у неї виявилися досить довгими. Дівчина вже зовсім подорослішала, як можна побачити на фото.

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