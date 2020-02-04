Известная украинская телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым снимком с мужем, Юрием Горбуновым
На снимке звезда обняла супруга сзади, а Юрий в ответ положил руку на ее, пишет Рoliteka.net.
Пара ярко улыбалась на серебристом фоне.
Для фото Катя выбрала золотистое платья с короткими рукавами, а ее супруг - белую рубашку, пиджак и брюки.
Осадча распустила волосы и нанесла макияж. Смотрятся звезды очень гармонично.
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"Три года назад мы сказали друг другу - да :) три года ты мой муж 💋 @ gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни ❤️ все остальные скажу лично", - подписала снимок Осадчая.
За два часа пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Только вроде поженились, а уже три года 😂 Поздравляю вас! Любим сильно💗", "Поздравляюююююю!💋😍любви,счастья и взаимопонимания", "Потрясающие⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Ваша семья - это звездный пример для многих творческих людей, что два талантливых человека способны вместе приумножать и подпитывать энергетику друга друга путем взаимноуважения, поддержки и, безусловно, любви❤️❤️❤️❤️❤️Горько😍", "Поздравляю ❤️ Время летит", "Ура !!! Поздравляю вас! Волшебные!", "Поздравляю вашу замечательную семью и счастья вам", "Вы Бусинки лучшие !!! 😍😍😍", "витаююю вас 👍❤️❤️❤️❤️", "Вы прекрасны, любви, понимания и особых ярких эмоций 😍❤️ "," Как глаза горят от счастья в Кате !!! и у Юрия тоже !!! ",- написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Катя Осадчая позировала перед маленьким зеркальцем и снимала свое отражение на телефон.
Екатерина позировала в золотистом платье с глубоким декольте, а также в золотистом головном уборе. Зеркальце тоже оказалось в золотых цветах. Фото получилось очень светлым и красивым.
Напомним также, что Катя Осадчая позировала для селфи, целуя мужа в щеку. Горбунов в этот раз был в полосатой рубашке и штанах, а Катя в голубом наряде. На фоне можно увидеть дверь и стену.
"Случай в гримерке. Голос страны", - подписала фото Осадчая.
Фанаты не смогли оценить фотографию, ведь она была выложена в сториз.
Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета
А еще Politeka писала, что ненакрашенная Осадчая удивила пилотов самолета, от звезды такого не ожидали
Также Politeka сообщала, что Осадчая превратилась в роковую женщину и показала, чем соблазняет Горбунова