Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова предстала в локации Ukrainian Fashion Week

Стильная и всегда красивая звезда позировала во всем черном, пишет Рoliteka.net. Гимнастка предстала в майке с глубоким декольте, поверх который надела жакет.

Черные брюки-клеш подчеркнули стройность и длину ножек знаменитости. В общем, красоту не спрячешь.

Завершали образ Анны украшения: заколка, ожерелье и маленькая сумочка.

Свои волнистые волосы звезда закинула набок и улыбнулась.

За три часа пост Ризатдиновой собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

Гимнастка также сделала несколько сториз в этом наряде. На видео и фото можно разглядеть образ знаменитости более детально.

Кроме того, есть видео, где Анну снимают фотографы в рамках мероприятия.

Отметим, после того, как член жюри "Танці з зірками-2019" Влад Яма сообщил, что Анна Ризатдинова была достойна победы, девушку прозвали его фавориткой.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова предстала в черном обтягивающем гольфе, который идеально подчеркнул ее пышные формы.

Губы звезды слегка подкрашены бледной помадой, а на глазах виднеются линии черного карандаша и тени. Стоит отметить, что губы гимнастка немного выставила вперед, тем самым добавив им объема. Глаза знаменитости очень красивы, что ничем не скрыть.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова позировала в этот раз на фоне большой картины в черном наряде. На ней была кофточка с открытыми плечами, штаны и туфли. Образ дополнила Анна поясом на талии. Волосы в этот раз гимнастка решила собрать в хвост.

Известно, что Анна Ризатдинова провела некоторое время в Японии, откуда сделала несколько фото. В частности, она позировала возле известного памятника псу Хатико породы акита, который ждал своего хозяина на остановке каждый день, пока не умер от старости.

«Признавайтесь , кто плакал после фильма Хатико ?», – спросила гимнастка у своих фолловеров.

Ранее мы писали, что Анна предсатала в блестящей куртке сиреневого оттенка, черных брюках и кроссовках. Дополнил ее образ черный клатч.

Напомним, фаворитка Ямы поразила украинцев отважным поступком, фото облетели сеть

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