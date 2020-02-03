Известная украинская исполнительница Виктория Смеюха из дуэта «НеАнгелы» похвасталась идеальным телом на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что а опубликованных кадрах Смеюха позирует в чрезвычайно откровенном наряде, выставив напоказ просто бомбезные формы. А это же обратили внимание и ее поклонники.

«Просто модель!», «очень, очень горячо», «Красотулечка», «красивая девушка», «огонь!», «выглядишь секси», «волшебная», «фигура – отпад», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха поразила выбором наряда для выступления. Снимками девушка поделилась в Instagram.

«Волна корпоративов и праздничных ярмарок уже накрыла большинство людей и нас (по доброй традиции;) Уже завтра мы будем говорить «в прошлом году» и путаться 2019 или 2020 сейчас год.:))) Это супер-повод вспомнить важные события уходящего года и поблагодарить себя за проделанную работу», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно выступление группы на сцене. Как можно заметить, Вика Смеюха и Слава Каминская выступают в откровенных прозрачных нарядах, которые эффектно подчеркивают их формы.

«Шикарная», «умничка, Виктория», «четкая девочка», «какая красота», «великолепно выступила!», - пишут они.

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