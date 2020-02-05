Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала черно-белое фото

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На одном из новых снимков украинская знаменитость предстала в красивом наряде с необычныими рукавами из ткани, похожей на шелк.

Одежда подчеркнула внушительные формы Маши. Завершали ее образ длинные блестящие серьги, которые спускались от ушей ниже плеч.

Маша широко улыбнулась, откинув длинные ровные волосы назад.

Красивый макияж подчеркнул естественную красоту телеведущей.

К девушке тянулась рука в перчатке, по всей вероятности, дабы что-то подправить в образе Ефросининой.

За 12 часов пост телеведущей собрал почти 17 тысяч лайков и много комментариев.

"Прекрасная девушка!🔥❤️", "Очень красиво!", "Милая, нежная!!! Пример для каждой женщины!!!🌺🌺🌺", "Обаятельная,привлекательная.👍🏻👍🏻👍🏻💐💐💐", "Красивая,очень!♥️", "Очень классное фото)) в стиле винтаж👌", "Мария, искренне Вами восхищаюсь - Вы настоящий эталон красоты и стиля, профессионал своего дела, очень естественная и искренняя действительно красивая женщина. Желаю Вам взаимной искренности, вдохновения, покорения новых вершин и чтобы Вас окружали такие же, как Вы искренние, позитивные люди ! "," Машенька, Вы чудо,,,, Вы как глоток живой воды. Глядя на Вас, хочется двигаться вперед ... Вы такая хрупкая, обаятельная ...- остается всегда такой улыбчивой, искренней и открытой для окружающих. Вы хороший пример для многих и для меня лично. 👍👍 "," Загадочно романтическая ",- написали пользователи сети.

Напомним, Маша Ефросинина предстала в черной одежде из сеточки, а под ней можно было рассмотреть черное белье.

Образ Ефросинина дополнила большими серьгами. Рядом с ней расположилась подружка Ольга Балабан, менеджер одного из украинских телеканалов.

Ранее мы писали, что Машу Ефросинину сняли сверху. Она в этот момент меняет обувь - с туфлей на ботинки. Звезда позировала в черном платье с блестками и открытыми плечами. Телеведущая улыбается после того, как сняла каблуки.

Напомним, Маша Ефросинина задрала платье и посветила идеальным телом на камеру

А еще Politeka писала, что Ефросинина сверкнула своими достоинствами прямо на диване

Также Politeka сообщала, что Ефросинина сверкнула своими достоинствами прямо на диване